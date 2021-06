Geek junior du mois : faites le point sur Vineel Bhat, qui enseigne à d’autres adolescents comment investir

A 8 ans, Vineel Bhat songe déjà à la retraite. Non pas qu’il essayait de précipiter les choses avant même de savoir ce qu’il voulait faire pour gagner sa vie – Vineel avait simplement développé un intérêt précoce pour les affaires et l’investissement.

Il est même allé jusqu’à écrire une lettre au magnat des affaires et célèbre investisseur Warren Buffett en 2014, lui demandant conseil après avoir regardé la série animée de Buffett, « Secret Millionaire’s Club ». Vineel a reçu une réponse d’un représentant des bureaux de Buffett à Berkshire Hathaway, soulignant que Buffett pensait que les secrets du succès étaient une bonne éducation et le développement des bonnes habitudes.

“Vous êtes au moment où vous pouvez faire les deux, et il est sûr que vous le ferez”, a informé la lettre Vineel au nom de Buffett.

Et Vineel a en effet suivi les conseils, devenant un entrepreneur en tant que jeune garçon qui souhaite partager ses connaissances en matière d’investissement avec ses pairs et toute autre personne qui pourrait avoir besoin de conseils sur la façon d’établir une sécurité financière.

Un jeune de bientôt 16 ans à l’école secondaire Eastlake de Sammamish, dans l’État de Washington, Vineel est le geek junior du mois de juin de .. L’honneur mensuel, présenté par Northern Trust, récompense les jeunes chercheurs, innovateurs, créateurs et entrepreneurs talentueux du nord-ouest du Pacifique.

« J’ai été certainement influencé très jeune par la littératie financière et l’importance d’investir, parce que mon père a commencé tardivement », a déclaré Vineel. «À partir de là, c’était quelque chose qui m’est resté; très vite, je me suis passionné pour le sujet et je suis parti de là.

Une lettre à Vineel Bhat, 8 ans, après avoir écrit à Warren Buffet en 2014. (Avec l’aimable autorisation de Vineel Bhat)

En plus de demander conseil au milliardaire Buffett, Vineel a passé beaucoup de temps à étudier les sources en ligne et à perfectionner ses connaissances en investissement. Il donne des conseils maintenant comme un enfant sage au-delà des années où la plupart des adolescents pensent simplement à un premier chèque de paie.

En 8e année, Vineel a organisé un cours d’investissement en personne pour adolescents dans sa bibliothèque locale. Il a répété cela en 2020 avec 10 semaines d’enseignement en ligne, et il a également lancé un club d’investissement dans son lycée.

Il a lancé sa propre entreprise l’année dernière, Invessential, qui vise à enseigner aux gens les concepts et les stratégies essentiels nécessaires pour créer de la richesse, devenir financièrement indépendants et prendre une retraite anticipée. Il blogue sur sa passion et a créé une application iOS gratuite. Il propose désormais des cours vidéo préenregistrés afin qu’il puisse toucher encore plus de personnes avec ses instructions financières à la demande – pour 99 $.

Son cours précédent lui a permis de faire don de 1 500 $ de ses bénéfices au World Wildlife Fund, et il prévoit de le faire à nouveau cet été avec 20% de ce qu’il rapporte, tout en ajoutant également quelques œuvres de bienfaisance liées à COVID-19. Il est passionné par le WWF parce qu’il pense que « tout le monde peut aider notre faune, nos océans, nos forêts – la durabilité pour l’avenir ».

L’application Invessential de Vineel Bhat. (Images de l’App Store)

Vineel a également fondé ICOA (Investing Clubs of America) dans le but de diffuser la littératie financière dans les systèmes scolaires américains.

“La plupart des gens ne connaissent pas l’investissement, mais ils sont définitivement intéressés par l’investissement en tant que concept”, a déclaré Vineel, ajoutant que la plupart des appréhensions qu’il rencontre sont enracinées dans la conviction qu’il faut beaucoup d’argent pour commencer et que beaucoup les gens ont peur de perdre tout leur argent.

“Si vous investissez dans un large fonds indiciel comme le S&P 500, il n’y a pratiquement aucun moyen de perdre tout votre argent”, a-t-il déclaré. « Vous n’avez pas besoin d’être riche en investissant pour créer de la richesse au fil du temps. Même avec de petits montants, comme peut-être 5 000 $ ou 10 000 $, vous pouvez acquérir une grande richesse au fil du temps.

Parallèlement à son intérêt pour la gestion de l’argent, Vineel est également passionné par l’informatique, grâce à ses parents ingénieurs logiciels. Il a dit qu’il pourrait effectivement emprunter cette voie dans sa formation continue.

L’argent intelligent repose sur Vineel pour réussir dans tout ce qu’il entreprend.

«Je ne suis certainement pas un grand gars à temps plein dans la finance», a-t-il déclaré. « Je passe une bonne partie de la journée à regarder les actions. Personnellement, j’ai un portefeuille que je gère. Je regarde les marchés tous les jours. C’est quelque chose qui m’intéresse définitivement.

