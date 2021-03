Geek junior du mois: l’amour d’Annie Liu pour le code et la communication se traduit par un avenir technologique brillant

Annie Liu a toujours été assez conflictuelle sur ses identités. À la maison, elle ne parlait que chinois, et dans le monde, elle passait à une autre langue et changeait de comportement pour mieux s’intégrer.

«Je suppose que je voulais vraiment trouver une passion qui pourrait très bien relier ces deux parties de mon identité», a déclaré Liu. «Donc, étant donné que la technologie et le codage ont toujours joué un rôle important, je voulais associer cela à la communication.»

Diplômé du lycée Interlake de Bellevue, dans l’État de Washington, les aspirations professionnelles de Liu dans le domaine de la technologie impliquent d’améliorer la communication, que ce soit à travers les niveaux d’éducation, les cultures, les langues ou les niveaux de compétence.

«Je ne suis pas sûr de savoir où l’avenir me mènera, si je perfectionnerai la traduction automatique ou si je développerai une réalité virtuelle complète, mais je suis tout à fait pour», a déclaré le jeune geek de 18 ans de .. Mois de mars. L’honneur mensuel, présenté par Northern Trust, récompense les jeunes innovateurs, créateurs et entrepreneurs talentueux du nord-ouest du Pacifique.

Si son passé est une indication, l’avenir de Liu sera plein d’activités et d’honneurs. Voici ce qu’elle a accompli:

Fondé un groupe de traduction appelé Polychromatic Prose pour promouvoir les échanges multiculturels en partageant des morceaux de littérature chinoise. Président du Mu Alpha Theta Club. Qualification d’or pour l’USACO (USA Coding Olympiad), la compétition qui alimente directement l’Olympiade internationale d’informatique. Qualification du premier tour pour Google Code Jam et Facebook Hacker Cup. Camps d’été de mathématiques à Stanford Pre-Collegiate Studies, AwesomeMath, Ross, HCSSiM

Liu est également stagiaire chez Jargon, la startup basée à Seattle qui permet aux développeurs de créer des voix et des chatbots sur Amazon Alexa, Google Assistant et Rasa. Selon le PDG Milkana Brace, Liu a construit à lui seul un chatbot avancé utilisant un cadre d’IA conversationnel de pointe. Liu a également codé la page d’accueil actuelle, la bibliothèque de ressources et la section des didacticiels.

«Annie a une curiosité et une capacité intellectuelles remarquables, combinées à une attitude positive et sans prétention», a déclaré Brace. Elle a qualifié Liu de «geek fier et incontesté, absorbé par l’application de la technologie aux problèmes du monde réel, et souhaitant utiliser ses talents pour faire du monde un endroit plus petit et plus connecté.

Annie Liu, au centre, avec ses coéquipiers Laura Xing et Daniel Pyon après avoir terminé deuxième au Concours de programmation du lycée de l’Université luthérienne du Pacifique en 2019 (Photo fournie par Annie Liu)

Alors que l’intérêt de Liu pour la traduction a beaucoup à voir avec l’exposition des gens à différentes langues et cultures, elle a aimé la façon dont son stage l’a exposée à la communication au sein d’une startup, à travers des équipes et des chefs de projet, des concepteurs et des programmeurs, où l’objectif de chacun est de travailler. et comprendre les produits de la même manière.

Le désir de Liu d’atteindre les gens s’est étendu à Instagram, où elle gère un flux appelé Ricepan News pour faire connaître les réalisations des Asiatiques-Américains des îles du Pacifique. Et elle est également dans la construction de mods «Minecraft», tels que SinoEats, qui a combiné son amour pour la cuisine chinoise avec les jeux.

Liu prévoit d’étudier l’informatique à l’université et a reçu des offres de l’Université de Washington et de l’UCLA jusqu’à présent, et elle attendait «tous les Ivys». Elle espère doubler sa majeure en études est-asiatiques et souhaite absolument suivre des cours tels que l’anthropologie et la psychologie pour mieux comprendre l’aspect humain des universitaires.

«J’ai l’impression qu’il y a un stéréotype selon lequel les parents asiatiques veulent en quelque sorte que leurs enfants deviennent médecins ou avocats, mais dans cet environnement technologique, j’ai l’impression que tout le monde à Seattle veut que leur enfant apprenne l’informatique et devienne des ingénieurs en logiciel», dit-elle en riant. .

Pendant la pandémie, Liu s’est occupée de projets variés et elle essaie d’acquérir de nouveaux passe-temps, comme le chant et la danse.

Brace dit que son intelligence brute et son attitude positive se combinent pour faire de Liu «une sur un million».

«Au cours des 20 dernières années, en tant que dirigeant principal dans de grandes entreprises et plus récemment en tant qu’entrepreneur, j’ai embauché et travaillé avec des milliers de technologues les plus brillants du monde entier», a déclaré Brace. «Annie a le potentiel d’être la plus exceptionnelle d’entre elles.»

