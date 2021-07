Geek junior du mois : Luna Abadia a transformé ses craintes liées au changement climatique en actions et solutions

Lorsqu’elle a grandi à Portland, en Oregon, Luna Abadia a toujours été curieuse de la nature qui l’entourait. Elle portait avec elle un journal qu’elle appelait son « livre de questions » et le remplissait d’observations de son monde.

Que se passe-t-il lorsque nous éternuons ? Elle a écrit. Pourquoi le nez de mon chien est-il mouillé ?

Elle n’est pas sûre d’avoir déjà répondu à toutes ses questions, mais cela lui a inculqué un intérêt pour la science et l’étymologie.

Mais alors qu’elle fréquentait l’école et découvrait les réalités du changement climatique, elle a été submergée par un «sentiment de désespoir» et la peur de ce à quoi ressemblerait le monde en vieillissant.

Elle a dit qu’elle avait eu de nombreuses pannes à cause de l’incertitude, mais maintenant, après avoir trouvé un moyen d’apporter des changements, elle canalise sa peur en action.

“L’action climatique n’est pas nécessairement comme un sacrifice ou débilitante”, a déclaré Abadia. « Je pense que c’est plus un investissement pour mon avenir. Cela m’impacte définitivement, mais aussi, je n’ai plus de dépression nerveuse. J’ai appris à canaliser cette peur dans un sens de l’action et de la motivation. C’est ce qui m’a aidé et m’a aidé à faire face à l’immensité de ce problème.

Abadia, 17 ans, est la fondatrice du Effective Climate Action Project, une organisation environnementale dirigée par des jeunes et axée sur la promotion de solutions systémiques au changement climatique.

Abadia est le Geek Junior du mois de . pour juillet.

Luna Abadia du Projet d’action climatique efficace. (Photo gracieuseté de Luna Abadia)

Une grande partie du travail d’Abadia dans le cadre du projet Effective Climate Action consiste à animer des ateliers de simulation climatique. Il aide également à promouvoir l’engagement des jeunes et partage des informations sur les mesures concrètes à prendre pour lutter contre le changement climatique.

Le projet utilise deux modèles informatiques conçus par le MIT et Climate Interactive qui permettent aux participants d’apporter différentes solutions politiques au changement climatique, comme la promotion du reboisement ou l’élimination des combustibles fossiles. Les simulations permettent non seulement aux jeunes mais aussi aux chefs d’entreprise participants de voir les résultats de chacune de ces solutions.

Abadia a fondé le Projet l’été dernier, alors que le monde était sous le choc du COVID-19. Après un an, Abadia constate toujours les effets du changement climatique dans le nord-ouest du Pacifique. Elle a mentionné la récente vague de chaleur, les incendies de forêt et la mauvaise qualité de l’air qui ont amené le changement climatique à l’esprit des gens.

Au cours de la dernière année, le projet Effective Climate Action a organisé 16 ateliers pour environ 150 personnes. Aujourd’hui, Abadia a déclaré que sa fondation ouvrait un programme mondial de stages pour former les jeunes à éduquer les autres sur le changement climatique et à diriger des simulations.

Abadia a été l’un des gagnants du Changemaker Challenge de T-Mobile. Son équipe a remporté 5 000 $ en capital de départ et un voyage à Bellevue, dans l’État de Washington, pour que le Changemaker Lab élabore des plans d’action.

À long terme, Abadia voit son organisation étendre sa portée sur les médias sociaux. Elle a dit qu’elle espère aider les gens à apprendre à équilibrer l’action climatique individuelle et collective. Elle espère également fournir aux enseignants des orientations pédagogiques sur l’enseignement du changement climatique.

Mais Abadia est toujours une lycéenne, soucieuse de postuler pour des collèges. Elle espère établir un programme de mentorat dans le cadre du projet Effective Climate Action pour le transmettre à plus de jeunes.

Luna Abadia en tant que jeune fille dans les bois. (Photo avec l’aimable autorisation de Luna Abadia)

Abadia ne sait pas ce qu’elle étudiera à l’université, mais elle s’intéresse à beaucoup de choses. En plus de l’anglais, elle parle espagnol et japonais. Elle a passé du temps à l’étranger en tant qu’étudiante au Japon, elle aime donc apprendre la cuisine et la culture japonaises. Abadia espère toujours travailler dans le domaine de la politique environnementale et du plaidoyer climatique. Elle espère trouver l’intersection de ceux-ci dans les relations internationales.

En dehors du travail, Abadia aime la randonnée, la course, la lecture et l’écriture. À l’avenir, elle espère voyager à nouveau au Japon ainsi qu’en Colombie, où elle a de la famille.

Abadia a déclaré qu’elle voulait dire aux autres jeunes qu’ils n’avaient pas besoin de créer leur propre organisation pour faire une différence.

“Chacun a sa propre manière d’avoir un impact sur le changement climatique et d’autres problèmes qui le passionnent”, a déclaré Abadia.

