Geek junior du mois : Madisen Cordell remporte une bourse Amazon pour poursuivre ses études en informatique

Lorsque Madisen Cordell était à l’école primaire, un enseignant l’amenait dans le couloir pour lui donner des problèmes de mathématiques plus difficiles. Aujourd’hui lycéenne, Cordell est toujours appelée par des enseignants, cette fois pour apprendre lors d’un cours qu’elle avait été sélectionnée pour recevoir une bourse Amazon Future Engineer.

Pour Cordell, cet honneur est la reconnaissance de son succès à l’école secondaire Lake Stevens de Lake Stevens, dans l’État de Washington, et c’est d’une grande aide alors qu’elle se dirige vers l’université cet automne. Sur les 100 récipiendaires de communautés mal desservies et sous-représentées qui seront sélectionnés par Amazon, Cordell est le seul gagnant de l’État de Washington.

Et c’est pourquoi elle est la Geek Junior du mois de mai de .. L’honneur mensuel, présenté par Northern Trust, récompense les jeunes chercheurs, innovateurs, créateurs et entrepreneurs talentueux du nord-ouest du Pacifique.

“J’ai toujours été très passionné par les sciences et les mathématiques, ceux-ci ont toujours été mes préférés”, a déclaré Cordell. « Je ne m’étais pas vraiment spécialisé dans l’ingénierie informatique avant cette année. »

Elle aura la chance d’approfondir ses connaissances en poursuivant des études en informatique et en mathématiques à la Western Washington University. Amazon a attribué 4 millions de dollars de bourses au cours de ce qui est maintenant la troisième année du programme. Les étudiants reçoivent 10 000 $ par an pour un total allant jusqu’à 40 000 $, ainsi que la possibilité d’effectuer un stage rémunéré en génie logiciel chez Amazon l’été suivant leur première année.

Madisen Cordell prend un selfie avec sa boîte de prix de bourse Amazon. (Photo avec l’aimable autorisation de Madisen Cordell)

L’été dernier, Cordell cherchait des choses qu’elle pourrait apprendre en ligne gratuitement et a décidé que le codage serait probablement une bonne chose à pratiquer.

«Je l’aime vraiment vraiment. Je pense que c’est vraiment amusant », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela l’a poussée à envoyer un courriel à son conseiller scolaire et à passer à l’informatique AP pour la prochaine année scolaire. “Je me suis encore plus amusé dans cette classe.”

Son professeur d’informatique a ensuite partagé un lien pour la demande de bourse Amazon et Cordell l’a rempli cette nuit-là.

« Je n’y ai vraiment plus pensé jusqu’à ce qu’il s’avère que je l’ai gagné. C’était assez fou”, a-t-elle déclaré.

Cordell n’est pas sûre du cheminement de carrière qu’elle suivra. Elle veut avoir l’esprit ouvert et trouver quelque chose qui la passionne à l’université. Elle aime l’informatique parce qu’elle est confrontée à un problème et qu’il y a un chemin à suivre pour le résoudre.

“J’aime juste qu’il y ait une solution”, a-t-elle déclaré. « Il y a les étapes par lesquelles vous travaillez et il y a la langue que vous apprenez et il y a des outils que vous pouvez obtenir pour faire une solution encore meilleure et simplement résoudre les problèmes de manière réelle. Mais vous avez également la possibilité d’être créatif dans la façon dont vous le faites.

Madisen Cordell détient le prix du « meilleur présentateur » lors de son stage dans le cadre du Youth Aerospace Program. (Photo avec l’aimable autorisation de Madisen Cordell)

Cordell est impliquée dans le club clé de son école et dit qu’ils font beaucoup de service communautaire. Elle aime aider les gens. Elle s’intéresse également aux arts et à l’artisanat, est une lectrice passionnée et membre du club de lecture de son école, et a déjà effectué un stage dans le cadre du programme aérospatial pour les jeunes de Goodwill.

Elle travaillera cet été chez Padded Spaces, une entreprise de Lake Stevens dirigée par sa grand-mère qui fabrique des supports pour tablettes informatiques – et que l’on peut trouver sur Amazon. Elle avait économisé pour aller à l’université, mais elle est reconnaissante de ne pas avoir à s’en soucier maintenant. Elle a une mère célibataire et trois jeunes sœurs.

«Je pense que c’est fou qu’une si grande entreprise sache qui je suis. C’est vraiment bizarre pour moi d’y penser. Cordell a dit d’Amazon. « Je souhaite en quelque sorte ne pas avoir à prendre de l’argent d’une si grande entreprise et que l’éducation ne soit pas quelque chose que vous deviez « mendier ». Je souhaite juste que plus de gens puissent avoir des opportunités comme celle-ci.

Nommez un geek junior

. présentera un nouveau Geek junior du mois dans des profils destinés à capturer comment ils cherchent à avoir un impact positif sur le monde à travers leurs activités geek. De plus, ils recevront une reconnaissance spéciale de la part de notre partenaire de projet, Northern Trust.

Connaissez-vous un Junior Geek exceptionnel entre 12 et 20 ans qui va changer le monde ? Soumettez une candidature.

Les candidats doivent être des résidents du nord-ouest du Pacifique et les informations parentales doivent être incluses pour les candidats de moins de 18 ans. Les Jr. Geeks peuvent se proposer eux-mêmes, mais assurez-vous d’inclure les informations de contact de votre parent ou tuteur.

Lisez à propos de nos précédents gagnants du Geek junior du mois.