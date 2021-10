Geek junior du mois: Mona Li a autonomisé les filles au lycée et cherche un chemin similaire à l’université

Mona Li était déjà une étudiante leader pendant son séjour à la Garfield High School de Seattle, où elle a aidé à autonomiser d’autres filles et à les intéresser à la technologie et aux domaines liés aux STEM.

Bank of America a reconnu ce leadership l’été dernier en sélectionnant Li comme l’un des centaines de leaders étudiants pour 2021, un programme qui aide à préparer les jeunes à entrer sur le marché du travail grâce au renforcement des compétences pratiques et au développement du leadership.

Li, 18 ans, est maintenant étudiante de première année à l’Université Cornell, où elle cherche à nouveau des moyens de contribuer à sa communauté maintenant et à l’avenir.

Et maintenant, . choisit Li comme Geek junior du mois de septembre. L’honneur mensuel présenté par Northern Trust est en reconnaissance de jeunes chercheurs, innovateurs, créateurs et entrepreneurs talentueux dans le nord-ouest du Pacifique.

Je pense que l’autonomisation des femmes est vraiment importante pour moi, ainsi que l’équité sociale en général, et simplement s’assurer que tous les groupes démographiques ont accès aux ressources et aux opportunités.

La majeure prévue de Li est la biologie et la société, et la majeure interdisciplinaire qui combine les sciences physiques et les sciences sociales. Cela l’a séduite parce qu’elle est en voie de pré-médecine et espère devenir médecin.

“Je pense que les soins de santé sont quelque chose de très important, mais malheureusement, toutes les données démographiques socio-économiques n’y ont pas un accès égal”, a déclaré Li. « Donc, en étudiant la biologie et la société, j’espère avoir une perspective très complète qui m’aidera à ouvrir une voie en tant que médecin à l’avenir. »

Li souhaite particulièrement s’assurer que les jeunes de tous horizons aient accès à des ressources et à un soutien en matière de soins de santé. Elle s’intéresse à la pédiatrie et à la médecine de proximité qui ciblerait les communautés mal desservies. Une partie de cela a été ramenée à la maison par son stage à la Bank of America avec Treehouse, une organisation à but non lucratif de Seattle qui s’occupe du soutien académique et autre essentiel pour les jeunes en famille d’accueil.

« Mon travail avec Treehouse cet été a eu un grand impact », a déclaré Li. « J’ai pu en apprendre davantage sur les jeunes en famille d’accueil, découvrir les obstacles qu’ils doivent surmonter m’a vraiment donné envie d’aller dans ce domaine de la pédiatrie et de travailler avec tous les jeunes de tous les horizons.

Mona Li travaille au Treehouse Store lors de son stage de Bank of America Student Leaders. (Photo avec l’aimable autorisation de Mona Li)

La vice-présidente principale de Bank of America, Britney Sheehan, a déclaré que le programme de stages a attiré environ 300 juniors et seniors axés sur la communauté chaque année depuis 2004. Un pipeline diversifié d’étudiants peut voir tous les aspects de la gestion et du leadership à but non lucratif, et tirer parti de l’impact qu’ils souhaitent avoir. ont aller de l’avant.

“Mona en est une excellente démonstration”, a déclaré Sheehan. “Elle a eu un impact sur sa communauté de lycée et cet été, elle a contribué à avoir un impact sur la grande communauté de Seattle, et maintenant elle est à Cornell et elle cherche des moyens d’avoir un impact là-bas.”

Au lycée, Li a été membre du club Women in Technology pendant quatre ans, avant de devenir vice-présidente. Elle a également fondé un chapitre de Girl Up at Garfield axé sur les compétences et les opportunités des filles, et elle s’est attachée à faire en sorte que les filles aient le soutien et les encouragements nécessaires pour poursuivre leurs intérêts dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

“C’était quelque chose qui me passionnait parce que lors de ma deuxième année, en particulier, j’ai remarqué qu’il n’y avait pas un environnement super encourageant, c’était plutôt compétitif”, a déclaré Li. “J’ai remarqué que certaines filles se sentaient un peu timides pour parler et poser des questions lorsqu’elles avaient besoin d’aide.”

Le club a favorisé un environnement inclusif, a organisé des activités de renforcement d’équipe et a aidé à mettre en contact des étudiants plus jeunes avec des mentors plus âgés. Ils ont également invité des conférenciers d’entreprises locales ou effectué des tournées, notamment au siège d’Amazon à Seattle, où les filles du club ont eu la chance de voir des carrières et des passions enracinées dans STEM.

Li a également effectué un stage au Seattle Children’s Research Institute et au Burke Museum où elle a étudié la biochimie, l’immunologie, la santé publique et le changement climatique. Et elle était bénévole au Woodland Park Zoo et nageuse de compétition à Garfield.

À Cornell, elle a récemment assisté à un festival de club pour rechercher à nouveau le type de communauté qui favorisera l’inclusion et le soutien.

“L’autonomisation des femmes est vraiment importante pour moi, ainsi que l’équité sociale en général, et simplement s’assurer que tous les groupes démographiques ont accès aux ressources et aux opportunités”, a déclaré Li. « Cela se poursuit définitivement chez Cornell et dans le futur. »

