Geek junior du mois: Nigel Barnett poursuivra l’ingénierie au MIT, et plus tard, son rêve d’astronaute

Nigel Barnett a passé son enfance à concevoir, construire, détruire et bricoler. Il a commencé avec des LEGO, est passé aux moteurs et circuits à courant continu, puis au matériel informatique, à l’impression 3D et maintenant, au lycée, à une voiture solaire.

Un jour, il pourrait apporter son amour pour la construction à la Station spatiale internationale.

Âgé de 17 ans au lycée Raisbeck Aviation de Seattle, Nigel est le . Junior Geek du mois d’avril. L’honneur mensuel, présenté par Northern Trust, récompense les jeunes innovateurs, créateurs et entrepreneurs talentueux du nord-ouest du Pacifique.

Un enfant STEM comme beaucoup de ceux qui ont été nominés pour Junior Geek, Nigel est particulièrement intéressé par la façon dont les choses sont construites et se déplacent. En savoir plus sur la physique, l’aérodynamique et l’ingénierie n’a fait qu’alimenter cet intérêt.

«Je trouve qu’apprendre de nouvelles matières est vraiment cool parce que j’arrive à regarder les objets du quotidien différemment et à comprendre comment ils fonctionnent mieux», a déclaré Nigel. «Avant, je ne savais pas vraiment pourquoi il fallait des dissipateurs thermiques ou des épandeurs sur les composants technologiques et les ventilateurs. Maintenant que nous avons parcouru des sujets sur la physique, j’ai appris pourquoi c’est important. »

Nigel, qui vit à Newcastle, Washington, a suivi des cours de Running Start au Bellevue College et fréquentera le Massachusetts Institute of Technology, avec des plans pour étudier le génie mécanique, très probablement avec une orientation aérospatiale ou aéronautique.

Nigel Barnett travaille sur les freins d’une voiture à énergie solaire. (Photo gracieuseté de Nigel Barnett)

Chez Raisbeck, il a été impliqué dans l’équipe Green Energy de l’école et parmi une vingtaine d’étudiants, il est le principal concepteur structurel de la voiture solaire de l’équipe. Bien que cela puisse sembler une transition logique pour rejoindre les efforts solaires du MIT, Nigel se concentre peut-être sur une équipe de fusées.

«Je ne sais pas s’il est juste de dire que j’ai un plan de carrière», a-t-il déclaré. «Mais j’ai quelques aspirations pour devenir ingénieur et, espérons-le, devenir astronaute par la suite. Mais c’est plutôt là-haut. Je suis plus concentré sur le fait de devenir ingénieur à ce stade. »

Il a dit qu’il avait choisi Raisbeck au départ parce qu’il pensait qu’il voulait être pilote et devenir astronaute de cette façon, mais il s’est rendu compte que ce serait plus flexible et cadrerait mieux avec ses intérêts de devenir ingénieur.

«Un thème très courant avec les astronautes que j’ai étudiés est un intérêt pour la science et un intérêt pour l’exploration», a déclaré Nigel. «Je pense que je peux vraiment m’identifier à ces deux traits de caractère.»

Il a ajouté que ce serait «vraiment cool» de pouvoir regarder la Terre depuis la Station spatiale internationale. Il a ri à l’idée qu’il pourrait un jour dépenser quelques centaines de milliers de dollars et monter sur un vol spatial commercial.

«Je pense que c’est un peu mieux si vous comprenez tout ce qui se passe, ou peut-être que vous contribuez», a-t-il déclaré. «Cela le rend vraiment spécial.»

Nigel a pris une longueur d’avance l’été dernier sur son travail avec le MIT lorsqu’il a rejoint une opportunité de recherche de groupe via le MIT Beaver Summer Institute pour aider à développer une application de recherche de contacts pour surveiller la propagation du COVID-19. Il s’intéresse à l’impression 3D depuis la 8e année, lorsqu’il a vu pour la première fois une démonstration d’impression 3D dans un Microsoft Store à Seattle. En utilisant ses compétences, il a rejoint un groupe en ligne qui imprimait des écrans faciaux pour aider à faire face à la pénurie de cet équipement de protection individuelle au plus fort de la pandémie.

La mère de Nigel, Hazel Bhang Barnett, a déclaré que la geek de son fils parlait d’elle-même.

«Nigel n’a remporté aucun concours, prix ou brevet renommé, mais des étudiants comme Nigel aident les équipes de projet à fonctionner, partagent un savoir-faire durement acquis et autodidacte pour le plus grand bien et persévèrent jusqu’à la fin malgré les revers», elle dit ..

