Geek junior du mois : Orion Razat a écrit le livre sur les blagues STEM et a une nouvelle idée

Orion Razat est un enfant occupé.

Le jeune de 12 ans qui vient d’avoir 12 ans est déjà un auteur accompli qui travaille sur son deuxième livre. Il est également entrepreneur, animateur, concepteur de conférenciers et rêveur.

Ajoutez également le geek junior du mois à la liste, car l’élève de septième année a décroché cet honneur pour le mois d’août, présenté par Northern Trust en reconnaissance de jeunes chercheurs, innovateurs, créateurs et entrepreneurs talentueux du nord-ouest du Pacifique.

Un farceur en classe avec un amour pour la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, Orion a été inspiré par un enseignant pour combiner les deux.

“Le professeur n’aimait pas vraiment que je raconte des blagues pendant les cours”, a déclaré Orion. « Ils ont compris que c’était pour une bonne intention, alors ils m’ont dit d’écrire peut-être toutes mes idées drôles et idiotes dans un livre. Et puis cela pourrait être partagé à un moment dédié pendant le cours. »

L’idée s’est transformée en un livre publié intitulé “101 STEM Jokes”, un mélange de jeux de mots geek liés aux STEM, de faits amusants et d’activités pour les enfants.

“Je n’ai pas vraiment vu cela venir”, a déclaré Orion à propos de devenir un auteur publié, vendant son livre sur Amazon.

La mère d’Orion, Imani Razat, a déclaré que l’amour pour l’écriture et le dessin avait commencé à un jeune âge, alors qu’Orion développait déjà un talent pour la narration. Elle lui a donné des livres vierges du magasin d’art qu’il a remplis de récits sur ses amis imaginaires. Il a commencé à apporter ses livres faits maison à l’école pour les partager pendant « l’heure du tapis ». À la maternelle, il s’est déclaré auteur, dit-elle.

Les parents d’Orion l’ont encouragé à animer son imagination et à la partager sur YouTube. Il a appris Adobe After Effects et a lancé une “société de production” appelée Rocketshipsquid. Sous la même poignée sur Instagram, Orion vient de dévoiler un nouveau design de T-shirt qui combine son amour de la chimie et de la crème glacée.

Le parcours d’Orion pour devenir auteur l’a amené dans diverses publications, notamment Parent Map, le blog STEM Spark, Red Tricycle et The Week Jr. Son animation a été projetée au Seattle’s Museum of Museums et il a été lauréat du prix Neuroscience 2020 de l’Université de Washington pour Concours de poésie pour enfants.

Orion a vécu à New York avant que sa famille ne déménage à Seattle il y a quatre ans. Son père Kaza Razat travaille dans l’intelligence artificielle et crée une startup et un chatbot axé sur la santé et le bien-être. Sa mère est scolarisée à l’université Johns Hopkins et étudie la communication.

Orion s’intéresse vivement aux transports en commun et à l’urbanisme. Il aime construire dans “Minecraft” et “Roblox”.

Le premier livre d’Orion Razat.

“C’est une bonne façon de passer votre temps à créer quelque chose au lieu de simplement regarder sans réfléchir des vidéos et des mecs dansant sur YouTube”, a déclaré Orion.

Pendant les cours d’enseignement à domicile avec sa mère, il utilise le programme de conception Sketch pour créer ses propres cartes de transport en commun personnalisées, créant des communautés et imaginant qui a accès aux transports et aux espaces verts. Construire des villes équitables est important dans le cadre de ses leçons.

Et maintenant il est sur le tome n°2.

“Je ne veux pas trop spoiler, mais c’est comme un roman de science-fiction”, a-t-il déclaré, avant d’abandonner un peu plus le projet. « Le principe de base est que ce gamin voit une baleine malade aux infos et qu’il essaie de l’aider. Et puis il fabrique un appareil qui lui permet de communiquer avec la baleine. Le monde entier a les yeux rivés sur lui et sur la technologie qu’il a créée, puis la baleine finit par parler au nom des océans à l’ONU.

Orion a déclaré que le livre se déroule dans le futur et mettra en vedette des robots et des trains à grande vitesse, entre autres. Il espère collaborer avec des militants et des biologistes marins pour promouvoir le livre et son message environnemental.

Sa propre vision de la planète est un mélange d’excitation et de réserve. Il pense que l’avenir pourrait être un très grand saut pour l’humanité en termes de technologie, mais en même temps, 2020 était “assez fou”, a-t-il dit, et les 20 prochaines années pourraient être plus folles.

Il ne sait pas encore ce qu’il veut être quand il sera grand, mais il comprend déjà comment il peut aider.

“Je veux juste avoir un impact durable sur la façon dont les gens perçoivent le changement climatique et le plastique dans les océans”, a déclaré Orion. “J’ai l’impression que ce livre pourrait sensibiliser, apporter une sorte de changement, j’espère.”

