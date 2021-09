GeekBench montre que l’iPhone 13 Pro offre des graphismes 55% meilleurs que l’iPhone 12 Pro

in

Suite à l’annonce de l’iPhone 13 mardi, Apple a mentionné que les modèles Pro ont un GPU plus puissant que les modèles réguliers, bien qu’ils partagent le même CPU de la puce A15 Bionic. Désormais, un résultat de Geekbench montre que l’iPhone 13 Pro offre des performances graphiques jusqu’à 55% supérieures par rapport à l’iPhone 12 Pro de l’année dernière.

Comme l’a constaté MacRumors, une personne ayant accès à une unité iPhone 13 Pro a effectué un test Geekbench, qui est un outil de référence pour comparer les performances des smartphones et autres appareils. Le “iPhone14.2” (qui est l’identifiant interne de l’iPhone 13 Pro) a obtenu 14216 points dans les tests Metal, qui sont spécifiques à la mesure des performances graphiques.

À titre de comparaison, le GPU de l’iPhone 12 Pro obtient un score d’environ 9123 dans les mêmes tests Metal. En d’autres termes, le GPU inclus dans la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max est environ 55% plus puissant que le GPU de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max.

Malheureusement, aucun test de référence n’a été effectué jusqu’à présent avec les modèles d’iPhone 13 classiques, nous ne savons donc pas comment elle se compare à la puce A14 Bionic des iPhones de l’année dernière ou même par rapport au GPU amélioré de l’iPhone 13 Pro.

Comme nous l’avons signalé précédemment, le GPU de la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 mini et de l’iPhone 13 comporte quatre cœurs. Quant à la puce A15 Bionic de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, le GPU dispose d’un cœur supplémentaire pour un total de cinq cœurs. Il convient de noter que le GPU A14 Bionic inclus dans la gamme iPhone 12 comporte également quatre cœurs au lieu de cinq.

Les performances supplémentaires ajoutées aux modèles iPhone Pro de cette année sont probablement liées à la prise en charge du codec vidéo ProRes, qui nécessite beaucoup de GPU.

L’iPhone 13 sera disponible en précommande ce vendredi avec des prix à partir de 699 $ pour l’iPhone 13 mini.

