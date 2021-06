Geeked Week de Netflix : bandes-annonces de la saison 2 de The Witcher, Cuphead, Resident Evil, League of Legends et plus | Divertissement

in

Aujourd’hui, c’est le jour 5 de la Geeked Week de Netflix, et il le consacre à la présentation de séries basées sur les jeux vidéo. Ne manquez pas les bandes-annonces !

Netflix est en pleine Geek week, et chaque jour, il diffuse de nouvelles bandes-annonces de sa nouvelle série. Aujourd’hui, c’est au tour de les jeux vidéo, donc si vous êtes un joueur, vous apprécierez avec eux. Et si vous aimez les bonnes séries aussi…

Il est temps de voir les premières avancées de La saison 2 de The Witcher, la première bande-annonce de Cuphead et une autre bande-annonce de League Of Legends.

C’est le premier fragment qui a été divulgué de la Bande-annonce de la saison 2 de The Witcher, qui sera officiel dans quelques heures. Nous mettrons à jour les nouvelles dès qu’elles seront disponibles. Alors que vous pouvez voir les premières images de Ciri à l’âge adulte:

Ciri, qui aura une relation très spéciale avec El Brujo (nous ne voulons gâcher personne qui n’a pas joué aux jeux ou lu les livres) était une fille dans la première saison, mais ici nous la voyons transformée en adulte femme.

Il a certainement un rôle primordial dans saison 2 le sorceleur, qui n’a actuellement aucune date de sortie, bien que Netflix ait confirmé que ce sera cette année.

Une autre bande-annonce très attendue est la Tête de tasse, la série animée basée sur le jeu vidéo populaire disponible pour PC, Nintendo Switch et Xbox :

L’original Cuphead est une plate-forme d’arcade qui a triomphé grâce à son gameplay simple mais très difficile, et ses graphismes inspirés de l’animation classique des premières années du 20e siècle.

Comme on peut le voir, la série a respecté cette animation. On peut découvrir l’un des méchants du jeu, King Dice, même s’il nous reste l’envie de voir à quoi ressemblent les protagonistes à tête de coupe…

La chaîne officielle de League of Legends sur Twitter, le jeu multijoueur mythique qui triomphe comme eSport, nous montre également un clip exclusif de Ésotérique:

Rien de tel qu’une petite rivalité entre sœurs. Découvrez le clip exclusif de #Arcane. Disponible sur @NetflixGeeked au second semestre 2021. pic.twitter.com/zHTrTAxgST – League of Legends (@lollatam) 11 juin 2021

Arcadien Il sera diffusé sur Netflix au second semestre 2021.

MISE À JOUR : Nous pouvons également profiter de l’ouverture de Resident Evil : Ténèbres infinies, la série animée qui débutera le 8 juillet :

D’autres séries sont actuellement présentées, donc si elles annoncent quelque chose d’intéressant, nous mettrons à jour les nouvelles avec les nouvelles bandes-annonces.

Et pendant ce temps, les rumeurs grandissent selon lesquelles Netflix prépare sa propre plateforme de jeux vidéo en streaming, à la manière de Google Stadia. Est-ce que quelqu’un en doute après avoir regardé ces bandes-annonces ?

