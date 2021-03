Geely planea crear una nueva marca premium de coches eléctricos para rivalizar con Tesla

Chino industriel El Grupo Geely, que posee entre otros fabricantes Volvo, Lynk & Co y Lotus, así cmoo el 9,7% del grupo Daimmler, planea lanzar una nueva marca de coches eléctricos posicionándose como una marca premium. El objetivo, según cuenta Automotive News, es enfrentarse a Tesla, a priori, en el mercado chino.

Esta marca, bautizada como Zeekr, sería integrante deun grupo de nueva creación y filial de Geely bautizado Lingling Technologies. Así, Geely lanzará modelos bajo la nueva marca basados ​​en su plataforma para coches eléctricos y de código abierto, anunciada en septiembre y llamada Architecture d’expérience durable (SEA).

Este será un nuevo intento de subir de nivel por parte de Geely. Al mismo tiempo respalda l’ambición del fundador y presidente Li Shufu de fabricar coches premium « como Mercedes-Benz ». Uno de los aspectos en los que Geely se ha fijado al compararse con Tesla es el método de venta.

Geely no prevé ouvrir des concesionarios al uso sino simple showrooms en el centro de las principales ciudades donde vender los coches a un precio cerrado. No es exactamente the estrategia de Tesla, cuyas ventas se apoyan sobre todo in the venta por internet and el que sus showrooms juegan un papel secundario, para rematar the venta y crear imagen. Además, suelen estar a menudo asociados a un centro de servicio, es decir, un taller.

Crear una marca para empezar de cero





Par ailleurs, según declaraciones de Alan Kang, analista en la consultora automotriz LMC Automotive al diario especializado, Geely necesita crear una nueva marca para poder luchar contra Tesla. Y es que una cosa es vendeur coches de gasolina, como lo hace Geely, y otra vender coches eléctricos.

Es decir, el público chino ve a Geely como un fabricante tradicional, alejado del aura de tecnología de vanguardia que el público asocia a Tesla. « Geely no tiene una ventaja clara en los vehículos eléctricos en este momento, por lo que parece que quiere completar su propia innovación creando una nueva marca », a expliqué Alan Kang. Si esta nueva marca funciona, Geely podría llevarla aussi a Europa.

En Motorpasión | Probamos el Hyundai Ioniq eléctrico: una berlina compacta que convence, pero que queda eclipsada por el SUV Kona Eléctrico