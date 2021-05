Geezer Butler a reçu la visite de la “ police de Covid ” en quarantaine

Lors du dernier épisode de la “Sur les chiffons” podast, Gloria Butler, la femme de SABBAT NOIR bassiste Geezer Butler, a raconté le voyage de son mari au Royaume-Uni au début du mois depuis leur maison à Los Angeles. Elle a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Mon mari s’est envolé pour l’Angleterre où ils doivent encore être mis en quarantaine. Lorsque vous atterrissez, vous devez leur dire où vous restez. Il leur a donné l’adresse de notre maison. Mon mari, pour ceux d’entre vous qui ne le font pas. sait, est reclus; il ne répond pas au téléphone, ne répond pas aux portes ou quoi que ce soit… Mais tout à coup, on frappe à la porte. Il ne répondrait jamais, jamais, jamais à une porte. ne dormait même pas ou il aurait pu être sous la douche. Mais il a en fait répondu à la porte. Et ils le surveillaient. C’était la police COVID. C’est drôle? Je veux dire, c’est drôle, mais c’est effrayant, parce qu’il n’aurait peut-être pas répondu à la porte. Il a donc dû montrer sa carte d’identité pour qu’ils sachent que c’était vraiment lui. Ils ont demandé s’il était là tout seul, ce qu’il était. Et ils ont demandé – ce que j’ai trouvé charmant – ils ont dit: “Je sais que c’est vraiment difficile de faire ça, d’isoler. Y a-t-il quelque chose que je puisse vous obtenir? Est-ce que ça va?” “

Demandé ce qui se serait passé si Type n’avait pas répondu à la porte, Gloria dit: “Il aurait eu des ennuis. Il aurait été condamné à une amende.”

Le 14 mai Type a tweeté à propos de son expérience de verrouillage au Royaume-Uni, écrivant: “C’est bien d’être de retour en Angleterre, mais coincé en quarantaine et j’ai besoin de 3 tests COVID, même si j’ai eu mes jabs. #COVID #LifeGoesOn #ofcourseitisraining”.

Selon le Evening Standard, les forces de police du Royaume-Uni ont reçu l’an dernier le pouvoir du gouvernement de faire appliquer le message «rester à la maison» et de briser les grands rassemblements de personnes. Les agents ont également été habilités à poursuivre des personnes pour avoir rompu le verrouillage, ne pas porter de masques dans les transports en commun, organiser des fêtes à la maison et se réunir dans la rue en groupes.

Type a reçu sa deuxième dose du vaccin COVID-19 le 12 février. Le musicien a pris son Instagram pour partager qu’il a reçu la dose finale du vaccin. Il a posté une photo de lui portant un masque facial et un autocollant sportif sur son bras gauche qui disait: “J’ai reçu mon vaccin COVID-19!” Il a écrit dans une légende d’accompagnement: “Deuxième vaccination terminée. Puis-je aller en Angleterre maintenant? # S’il vous plaît #missingtherain #longestivebeenaway”.

Membre fondateur de SABBAT NOIR, Type est aussi le parolier d’un tel SABBAT classiques comme “Cochons de guerre”, “Homme de fer”, “Paranoïaque” et d’autres.

Type, chanteur Ozzy Osbourne et guitariste Tony Iommi réuni fin 2011 et sorti un album de retour, “13”, en juin 2013.

En février 2017, SABBAT fini “La fin” tournée à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor.

“La fin” a été SABBATla dernière tournée de Iommi, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2012 et qui est actuellement en rémission, ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

Il y a deux mois, Type confirmé à Cleveland.com qu’il écrit un mémoire.

Hébergé par Risa Shapiro, Amy Motta, Gloria Butler et Sloan Kivo (les CHIFFONS) “Sur les chiffons” présente quatre femmes extraordinaires d’horizons divers avec un aperçu unique des affaires, de la politique, de la famille et du divertissement. Leurs points de vue, bien que souvent sérieux, sont plus souvent hilarants.



Ravi d’être de retour en Angleterre, mais coincé en quarantaine et besoin de 3 tests COVID, même si j’ai eu mes coups. #COVID #LifeGoesOn #ofcourseitisraining – Geezer Butler (@geezerbutler) 14 mai 2021

sabbat noir

Nouvelles

