Geezer Butler de Black Sabbath explique pourquoi il ne jure jamais

Dans le dernier épisode de la « Sur les RAGS » Podaste, Gloria Majordome, la femme de SABBAT NOIR‘s Maître d’hôtel Geezer, et ses co-animateurs Risa Shapiro, Amy Motta et Sloan Kivo parlé au bassiste légendaire de la vie, des loisirs et de l’inspiration. Demandé pourquoi il ne jure jamais, Type dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand j’étais enfant, parce que j’avais des parents catholiques irlandais très, très stricts. Il y avait sept enfants dans la maison. Aucun de nous n’avait jamais le droit de jurer. Et donc quand je sortais de la maison, je j’ai la pire gueule de la rue sur moi. Et ce jour-là, j’appelais tout le monde tous ces gros mots et tout, et quelqu’un s’est plaint de ma langue, et la police est venue me faire peur, à la maison. Mon père a crié l’enfer de moi avec sa ceinture en cuir. C’est ce qui m’a empêché de jurer. Et il m’a dit : ‘Ça te donne l’air vraiment, vraiment ignorant, parce que seuls les gens épais jurent parce qu’ils ne peuvent pas penser à un mot anglais approprié à dire.’ Cela m’est resté à l’esprit. Et quand j’allais jurer, je pensais à un mot différent. Et cela a élargi mon vocabulaire. «

Quant à savoir comment il a obtenu son célèbre surnom, Type, de son vrai nom Terry, a expliqué: « C’est venu parce que quand j’étais à l’école, mon frère était dans l’armée, et il était basé avec beaucoup de Cockneys. Et les gens à Londres appellent tout le monde un » geezer « . [It means] juste un homme – comme, ‘Bonjour, mon pote.’ C’est comme si quelqu’un t’appelait ‘mec’ ici [in America]. En Angleterre, ce serait « geezer ». Alors mon frère rentrait d’un congé de l’armée, et il disait : ‘Bonjour, bon sang. Comment vas-tu, bon sang ? Et donc parce que j’avais admiré mon frère quand j’avais environ sept ans, j’allais à l’école en traitant tout le monde de cinglé. Et c’est comme ça que j’ai été maudit avec ça. »

Un membre fondateur de SABBAT NOIR, Type est aussi le parolier de ces SABBAT classiques comme « Cochons de guerre », « Homme de fer », « Paranoïaque » et d’autres.

Type, chanteur Ozzy Osbourne et guitariste Tony Iommi réunis fin 2011 et sorti un album de retour, « 13 », en juin 2013.

En février 2017, SABBAT fini « La fin » tournée à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor.

« La fin » était SABBATla dernière tournée parce que Iommi, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2012 et est actuellement en rémission, ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

Il y a sept mois, Type confirmé à Cleveland.com qu’il est en train d’écrire un mémoire.

Hébergé par Risa, Amy, Gloria et Sloan (les RAGS), « Sur les RAGS » présente quatre femmes extraordinaires d’horizons divers avec un aperçu unique des affaires, de la politique, de la famille et du divertissement. Leurs points de vue, bien que souvent sérieux, sont plus souvent hilarants.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).