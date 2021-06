Geezer Butler de Black Sabbath va sortir un coffret d’albums solo “Manipulations Of The Mind”

SABBAT NOIR bassiste Maître d’hôtel Geezer a annoncé une nouvelle version couvrant toute la carrière, “Manipulations de l’esprit – La collection complète”.

Le coffret de quatre CD, attendu le 30 juillet via BMG, comprendra ses trois albums solo — “Planète plastique”, “Science noire” et “Ohmwork” – plus un disque bonus de « matériel rare », décrit comme un trésor de démos inédites, de prises de vue en studio, de montages simples et de trois morceaux live capturés au Majestic Theatre de Detroit, Michigan en février 1996, aux côtés de la chanson “Squelette de plage”, seulement entendu auparavant sur l’édition japonaise de “Science noire”. Une collection autonome supplémentaire, “Le meilleur de Geezer Butler”, sera disponible le même jour. Il sélectionne dix-sept morceaux de choix dans le coffret de Type lui-même.

1995 a vu la sortie de Typele premier album solo de, “Planète plastique”, suivi en 1997 par “Science noire”, avec “Ohmwork” complétant la trilogie en 2005. Les trois albums sont maintenant disponibles pour la première fois sur vinyle, avec à la fois CD et LP utilisant des pochettes récemment mises à jour et tous seront disponibles via BMG le 30 octobre.

“Planète plastique” a été initialement publié sous le nom G/Z/R et en vedette Burton C. Bell des pionniers californiens de l’industriel/groove metal USINE DE PEUR au chant et est considéré comme un classique du métal des années 90. L’album parfaitement fusionné Typedes racines de doomy blues rock au son métal d’influence industrielle qui a été un élément clé pour faire avancer le genre dans les années 90.

Aux côtés de cloche pour cet enregistrement était un collaborateur de longue date de Type‘s, Pierre Howse (surnommé “Pedro” par majordome, d’un personnage de la série télévisée “Four Feather Falls”). Howse était un membre fondateur de la GEEZER BUTLER BAND en 1985, et a écrit et joué dans toutes les versions de GZR/TYPE. Les tambours étaient manipulés par Deen Castronovo, fournissant les rythmes martelés qui propulsent les grooves lourds et le bord métallique mécanique sur “Planète plastique”. Lyriquement, majordome des sujets technologiques, de science-fiction et dystopiques mêlés aux problèmes de société abordés sur “Drive Boy, tir” et “L’invisible”, des thèmes qui correspondaient parfaitement aux sons futuristes de l’époque.

De retour en 1997 avec “Science noire” et initialement publié cette fois sous le nom TYPE, cet album a vu majordome travailler à nouveau avec le batteur Deen Castronovo et guitariste Pedro Howse, et comme “Planète plastique”, a été produit par majordome et Paul Northfield (SE RUER, ALICE COOPER, TENDANCES SUICIDAIRES, THÉÂTRE DU RÊVE). cloche n’a pas été en mesure de fournir des voix cette fois en raison d’engagements avec USINE DE PEUR, mais ses bottes industrielles étaient plus qu’adéquatement comblées par le Clark Brown qui est monté au créneau et a livré une performance vocale impressionnante et puissante sur les grooves à haute énergie et puissants de l’album.

Ce n’est qu’en 2005 que Type aurait la chance de poursuivre ses explorations en solo, de retour à SABBAT pour l’édition 1997 de Ozzfest, restant dans le groupe depuis, mais en 2005, il sort “Ohmwork”, cette fois sous le nom GZR. Encore une fois, l’enregistrement a été réalisé avec Clark Brown au chant et Pedro Howse à la guitare, la différence étant cette fois que les tâches de batterie étaient assurées par Chad E. Smith (le batteur vétéran de St. Louis, pas le PIMENTS ROUGES PIQUANTS percussionniste du même nom).

Avec “Ohmwork”, les influences du metal industriel de la décennie précédente ont disparu, mais majordome refusait toujours obstinément de revenir au passé et gardait tout contemporain, puisant dans les influences, en tant que fervent adepte de la musique, sur tout ce qui se passait dans le rock à l’époque. De la pédale au métal de “Sectes sonores” à l’épopée néo-psychédélique de “Je crois”, “Ohmwork” était une finale appropriée à Typela trilogie de l’album solo de.

Parler de “Planète plastique”, Type a dit : « J’écoutais USINE DE PEUR à l’époque et j’ai aimé ce Burton faisait – des voix lourdes mais avec des refrains mélodiques si nécessaire. Alors, je lui ai demandé s’il serait intéressé à chanter sur l’album, et il a accepté. Plus important encore, il était agréable de travailler avec lui et avait le même sens de l’humour que Pedro et moi. Et ça ne ressemblait à rien Ozzy [Osbourne] ou alors Ronnie [James] Dio, ce qui était important pour moi.”

Du suivi du dossier, “Science noire”, Type a déclaré: “Je ne cherchais pas les applaudissements. Je doute que beaucoup de gens aient eu des références lyriques, et comme avant, c’était juste de la musique que j’aimais faire. Encore une fois, c’était un moment très amusant, à écrire sur des choses personnelles, et faire de la musique avec laquelle j’aimais faire Pedro et Clark dans une atmosphère détendue, sans aucune pression. On s’est beaucoup amusé.”

“Manipulations de l’esprit – La collection complète” liste des pistes :

CD1 – « Planète en plastique »

01. Éclipse catatonique



02. Drive Boy, Tir



03. Abandonner le fantôme



04. Planète en plastique



05. L’invisible



06. Séance Fiction



07. Maison des Nuages



08. Détective 27



09. X13



dix. Sci-Clone



11. Cycle de soixante

CD2 – “Science noire”

01. Un homme dans une valise



02. Boîte De Six



03. Mysterons



04. Justifié



05. Départements



06. Indicatif régional 51



07. Doit être



08. Numéro 5



09. Parmi les cybermen



dix. Elvis indicible



11. Xodiak



12. Sagesse du Nord



13. Chemin de la Trinité

CD3 – “Ohmwork”

01. Inadapté



02. Pardonnez ma dépression



03. Prisonnier 103



04. Je crois



05. Sectes auditives



06. Pseudocide



07. Tirez la ficelle



08. Seule



09. chiens de putain



dix. Ne sais-tu pas

CD4 – Bonus

01. Pseudocide (Pas d’introduction)



02. Prisonnier 103 (Démo)



03. L’invisible (Instrumental)



04. Indicatif régional 51 (Démo)



05. Cycle de soixante (Mixage radio)



06. X13 (Mixage radio)



07. Sagesse du Nord (Démo)



08. Squelette de plage (Version japonnaise)



09. Pardonnez ma dépression (Prendre Alt)



dix. Inadapté (Mélange grossier)



11. Je crois (Démo)



12. Quatre plumes tombent (Démo)



13. Drive Boy, Tir (Vivre)



14. Détective 27 (Vivre)



15. Maison des Nuages (Vivre)

Liste des morceaux de “The Very Best Of Geezer Butler”:

01. Drive Boy, Tir



02. Un homme dans une valise



03. Inadapté



04. L’invisible



05. Boîte De Six



06. Pardonnez ma dépression



07. Château de cartes



08. Mysterons



09. Sectes auditives



dix. Détective 27



11. Numéro 5



12. Je crois



13. Éclipse catatonique



14. Parmi les cybermen



15. Prisonnier 103



16. Planète en plastique



17. Indicatif régional 51



