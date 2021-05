Geezer Butler dit que c’était “ un soulagement incroyable ” d’avoir Ronnie James Dio écrire des paroles dans Black Sabbath

NOIR SABBAT bassiste Geezer Butler, qui a endossé le rôle du premier parolier du groupe depuis sa création, a déclaré à Goldmine dans une nouvelle interview qu’il n’avait aucun scrupule à laisser Ronnie James Dio prendre le relais dans ce département une fois que le chanteur a rejoint SABBAT en 1979. “Oh, j’étais vraiment content que quelqu’un d’autre fasse les paroles,” Type mentionné. “J’ai entendu Ronnieles paroles de, et ce n’est pas ce que j’écrirais. J’avais l’impression d’arriver à la fin de mes paroles, sur le ‘Ne jamais dire mourir’ album. Je n’avais rien d’autre à écrire. C’était donc un soulagement incroyable que quelqu’un vienne faire ça. Ses trucs, je pense que c’est plus de la fantaisie et des dragons et tout ce genre de trucs. Le mien était plus de politique et d’événements quotidiens, tandis que les siens étaient plus surréalistes et hors de ce monde. En ce qui concerne le deuxième album, la seule chose qui lui a été dite était, comme, pas d’arcs-en-ciel et pas de dragons. [Laughs] C’était ça. Il a reçu le message et a fait ce qu’il a fait. “

Membre fondateur de NOIR SABBAT, majordome est aussi le parolier d’un tel SABBAT classiques comme “Cochons de guerre”, “Homme de fer”, “Paranoïaque” et d’autres.

majordome, chanteur Ozzy Osbourne et guitariste Tony Iommi réuni fin 2011 et sorti un album de retour, “13”, en juin 2013.

En février 2017, SABBAT fini “La fin” tournée à Birmingham, clôturant la carrière révolutionnaire de 49 ans du quatuor.

“La fin” a été SABBATla dernière tournée de Iommi, qui a reçu un diagnostic de cancer en 2012 et qui est actuellement en rémission, ne peut plus voyager pendant de longues périodes.

Il y a deux mois, majordome a confirmé à Cleveland.com qu’il écrivait un mémoire. «J’ai commencé parce que lorsque mes parents sont morts, j’ai toujours souhaité leur demander beaucoup plus de choses que je n’en savais», a-t-il expliqué. «Je ne sais pas vraiment grand-chose de ma mère et de mon père, car ils étaient toujours là. Alors, j’ai commencé à écrire un mémoire pour mes petits-enfants à lire, et ça a été amusant de traverser des choses – le bon vieux temps et grandir à Birmingham et tout ça. Je suis en train de faire ça pour le moment. “

L’automne dernier, majordome a dit à l’Australie Mur de son que son livre serait “sur le fait de grandir à Aston, Birmingham et comment SABBAT ». Le joueur de 71 ans a également réfléchi à tout ce qu’il a accompli au cours de ce dernier demi-siècle, en déclarant:« C’est une grande réussite d’être toujours d’actualité 50 ans après avoir enregistré nos deux premiers albums. Nous pensions honnêtement que nous allions durer quelques années, puis être oubliés. Il y a cinquante ans, toute forme de musique populaire était considérée comme une mode passagère – les gens pensaient même LES BEATLES serait oublié après leur rupture, mais personne alors [realized] à quel point l’effet de nostalgie serait puissant. “

