GeForce Now apporte la prise en charge du niveau RTX 3080 aux Macbooks

Les jeux dans le cloud ont connu des débuts difficiles sur iOS, mais les services Mac tels que Google Stadia et Nvidia GeForce Now ont été en mesure de fournir des jeux qui pourraient autrement ne pas être disponibles sur macOS sur les ordinateurs d’Apple. Aujourd’hui, Nvidia étend GeForce Now pour prendre en charge la résolution 1600p sur les Macbooks avec le niveau RTX 3080 mis à niveau.

GeForce Now est un service de jeux en nuage qui permet aux joueurs de diffuser des jeux qu’ils possèdent déjà sur des marchés de jeux PC tels que Steam et Epic Games Store. Jusqu’à présent, le service n’était disponible que dans un niveau gratuit limité dans le temps ainsi qu’un niveau « Prioritaire » payant qui offre des connexions plus rapides, des sessions plus longues et le lancer de rayons.

Le nouveau niveau RTX 3080 sur GeForce Now permet aux joueurs d’obtenir une résolution plus élevée pour la première fois, et cette fonctionnalité est désormais disponible sur les Macbooks.

Nvidia déploie GeForce Now version 2.0.36 pour macOS, qui prend en charge le gameplay 1600p sur le niveau RTX 3080. Le gameplay à plus haute résolution est disponible sur tous les Macbooks M1, y compris Macbook Pro et Macbook Air.

Cette mise à jour apporte également une optimisation pour les derniers Macbooks M1 Max d’Apple avec un correctif pour la diffusion en continu au bon rapport hauteur/largeur.

La mise à jour inclut également un correctif pour la diffusion en continu au bon rapport hauteur/largeur sur l’Apple MacBook Pro M1 Max, ainsi que des améliorations du compte à rebours lorsqu’il est affiché sur la superposition du jeu. Les membres de GeForce NOW RTX 3080 peuvent désormais jouer en résolution native sur leur Macbook Air M1 ou Macbook Pro, à un superbe 1600p. Diffusez avec des sessions encore plus longues – jusqu’à huit heures. Et avec RTX ON pour les membres RTX 3080 et Priority, découvrez des jeux comme Cyberpunk 2077 et Control avec lancer de rayons en temps réel, sans passer à un PC.

Lire la suite:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :