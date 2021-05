GeForce Now aura 61 autres jeux ce mois-ci | Jeux

NVIDIA annonce le lancement de Biomutant sur son service de jeux vidéo GeForce Now, en plus de 61 titres qui arriveront au total en mai.

Le service GeForce Now de NVIDIA est toujours une excellente option si vous souhaitez profiter d’un large catalogue de jeux PC. Tous les jeudis, la société annonce de nouveaux ajouts à la plate-forme, ainsi que des correctifs et des améliorations avec DLSS tels que nous l’avons déjà vu avec COD Warzone ou Metro Exodus Enhanced Edition. Mais attention, car ce mois de mai se veut inoubliable.

Nous avons déjà expliqué la nouvelle option d’abonnement premium pour GeForce Now, et la vérité est que ce printemps est important pour les membres de la plate-forme NVIDIA. Et est-ce que 61 nouveaux jeux pour GeForce Now arriveront en mai, certains lancent …

Pour commencer, le jeu du monde ouvert tant attendu Biomutant sera présenté en première lors de son lancement sur GeForce Now. Jeu de THQ Nordic arrivera le 25 mai prochain aux magasins, ainsi qu’aux abonnés de la plate-forme NVIDIA. C’est l’un des jeux les plus attendus de cette 2021, nous pensons donc qu’il n’a besoin d’aucune présentation … et cela fonctionnera aussi comme un scandale sur PC, avec les améliorations DLSS 2.0.

” Nous adorons ça GeForce NOW aide à rapprocher cette créature à fourrure en constante évolution et son monde luxuriant de plus de joueurs. Désormais, les joueurs peuvent découvrir tout ce que nous leur réservons, même si leur PC n’est pas à jour avec les dernières nouveautés ”, explique Florian Emmerich, directeur des relations publiques chez THQ Nordic.

Mais Biomutant ne sera pas le seul ajout à GeForce Now. NVIDIA a révélé que 15 nouveaux jeux arriveront cette semaine pour la plateforme, avec des titres aussi frappants que Child of Light, Hood: Outlaws & Legends ou MotoGP 21. Nous vous rappelons que vous pouvez jouer à ces jeux non seulement sur votre PC, mais également sur d’autres appareils tels que Chromebook, Mac ou smartphones.

Nous vous laissons avec le liste avec quelques jeux pour GeForce Now:

Hood: Outlaws & Legends (Steam, Epic Games Store) Battlefleet Gothic: Armada (Steam) Bridge Constructor Portal (Steam) Child of Light (Ubisoft Connect) DoDonPachi Resurrection (Steam) Hyperdrive Massacre (Steam) MotoGP ™ 21 (Epic Games Store) Move or Die (Steam) Ostriv (Steam) Outland (Steam) Space Crew (Steam) Three Kingdoms: The Last Warlord (Steam) Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy (Steam) Quand les remontées mécaniques tournent mal (Steam)

Aussi, pour couronner une excellente semaine pour GeForce Now, le frénétique The Wonderful 101 Remastered revient sur la plateforme, via Steam. Sans aucun doute, si vous n’êtes pas abonné à la plateforme, c’est l’occasion idéale pour entrer dans le service NVIDIA, qui vous garantit des tonnes d’heures de jeu.

Au-delà de GeForce Now (où vous trouverez toute la saga The Witcher), il faut dire que vous pouvez jouer à des titres comme COD Warzone ou Metro Exodus Enhanced Edition avec la meilleure qualité de résolution et de performances, grâce à NVIDIA DLSS 2.0.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Ángel Morán Santiago.