GeForce Now de Nvidia a discrètement plafonné les fréquences d’images de ses fondateurs

Le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia vient de dépasser Google Stadia en termes de performances, avec un nouveau niveau de 200 $ par an qui vous offre pratiquement la puissance d’une carte graphique de bureau RTX 3080 dans le cloud. Mais si vous bénéficiez de droits acquis dans le niveau original de 4,99 $ par mois « Fondateurs », ou si vous payez 100 $ par an pour un accès « Prioritaire », vous n’obtiendrez peut-être pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez – car Nvidia a discrètement révélé qu’il plafonnait les taux de trame de 12 jeux spécifiques pour assurer des performances constantes.

Nvidia a maintenant une page d’assistance officielle (via 9to5Google) expliquant la pratique, après que Redditors et d’autres ont révélé qu’une variété de jeux étaient verrouillés à des fréquences d’images inférieures à 60 images par seconde. Il semble que Nvidia fasse cela depuis un certain temps, mais seulement pour une poignée de jeux exigeants. J’ai fait une petite recherche, et certaines personnes se plaignaient déjà d’être verrouillées à 45 images par seconde dans Cyberpunk 2077 en décembre 2020, tout comme Nvidia l’admet ici.

Assassin’s Creed Odyssey et Immortals Fenyx Rising sont les autres jeux qui ont des fréquences d’images inférieures à 50 images par seconde, tandis que d’autres sont un peu plus élevés. Voici la liste complète des jeux pour lesquels les fréquences d’images sont limitées :

Bien que ce ne soit pas une bonne idée pour Nvidia de révéler rétroactivement quelque chose comme ça, la société affirme que la grande majorité des jeux fonctionnent à 60 images par seconde ou plus, et elle a une explication pour les limites :

Pour nos membres prioritaires, le nombre maximal d’images rendues par seconde est généralement fixé à 60, ou plus, pour la plupart des 1 100+ jeux que nous avons intégrés jusqu’à présent. Il existe quelques exceptions qui, selon nous, ne fonctionnent pas assez bien à 60 FPS sur les GPU utilisés par les membres Priority. Ainsi, l’OPS par défaut pour ces jeux spécifiques aux graphismes intensifs ne peut pas être remplacé. Cela permet de garantir que tous les membres Priority proposent une expérience cohérente et de haute qualité.

Je trouve juste un peu étrange que Nvidia ait choisi d’imposer cela au lieu de donner à ses utilisateurs le choix entre la fréquence d’images et la qualité graphique – même de nombreux jeux de console PlayStation et Xbox vous permettent de choisir. Mais je suppose qu’une partie du pitch du cloud gaming est qu’il peut être plus fluide. Peut-être que vous ne voulez pas penser aux paramètres graphiques.

Nvidia dit à The Verge que son niveau RTX 3080 n’a actuellement aucune limite de framerate, mais a gardé ouverte la possibilité qu’il en ajoute un jour :

Nous ne plafonnons actuellement pas les fréquences d’images sur le niveau RTX 3080 en raison des gains de performances par rapport au serveur de génération précédente. Bien que nous ne prévoyions pas avoir besoin de le faire à l’avenir, il est impossible d’anticiper les demandes de jeux inédits et l’impact qu’ils pourraient avoir sur le matériel du serveur.

Lors d’un briefing le mois dernier, le patron de GeForce Now, Phil Eisler, a promis que le niveau 3080 serait une classe d’expérience différente. « Avec le niveau 3080, c’est un accès exclusif au 3080 – chaque fois que vous jouez, vous obtenez un 3080, même si vous tournez à 300 images par seconde. »

Ce n’est pas le cas du niveau gratuit de GeForce Now, qui peut utiliser des techniques de GPU virtuel pour diviser un GPU physique dans le cloud entre deux utilisateurs. Cela peut rendre le service plus rentable. Nvidia n’a pas été en mesure de répondre immédiatement si son niveau de priorité de milieu de gamme divise jamais un GPU en deux.

Soit dit en passant, si vous êtes un fondateur et que vous souhaitez passer au niveau RTX 3080, vous ne perdez pas votre avantage « fondateurs à vie », même si vous décidez de revenir plus tard, tant que vous continuez à payer. Nvidia aborde cela en détail dans une FAQ. Vous paierez bien sûr beaucoup plus pour ce niveau, mais il y a une remise de 10 %.

Mise à jour, 19 h 59 HE : Ajout des commentaires de Nvidia sur la question de savoir si le nouveau niveau RTX 3080 pourrait voir des fréquences d’images plafonnées et une mention des fondateurs pour l’avantage à vie.