GeForce Now est sur le point de commencer à diffuser des jeux PC directement sur les téléviseurs de LG

LG a déclaré pour la première fois en janvier que le service de jeux en nuage GeForce Now de Nvidia se dirigeait vers certains de ses téléviseurs, et maintenant, il est enfin là, bien qu’en version bêta. LG lance la version bêta cette semaine pour « certains modèles de téléviseurs LG 4K OLED, QNED Mini LED et NanoCell 2021 sur 80 marchés », selon un communiqué de presse.

GeForce Now vous permet de jouer à des jeux PC que vous possédez sur d’autres appareils via le cloud, et cette nouvelle application webOS facilitera l’utilisation du service sur un écran plus grand. Cela dit, les jeux seront limités à 60 images par seconde et à une résolution de 1080p – vous ne pourrez pas jouer aux jeux GeForce Now en 4K via l’application webOS. (Cette fonctionnalité est actuellement exclusive au décodeur Shield TV de Nvidia.)

Chaque niveau GeForce Now est pris en charge, a déclaré Nvidia à The Verge, y compris le nouveau niveau qui vous permet de jouer à des jeux sur ses pods RTX 3080 dédiés. Tous les jeux pris en charge par les manettes de jeu fonctionnent également, selon la société. Si vous ne possédez pas vous-même de jeux PC mais que vous souhaitez tout de même faire tourner le service, il existe plus de 35 jeux gratuits disponibles sur GeForce Now.

Nvidia a annoncé son intention d’améliorer l’application actuelle en publiant des mises à jour en partenariat avec LG jusqu’en 2022.