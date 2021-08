Gegard Mousasi élimine Salter et conserve le titre intermédiaire du Bellator

Gegard Mousasi a surmonté un premier tour difficile pour imposer des conditions et terminer John Salter au troisième tour. Ainsi, le champion obtient la première défense de son deuxième règne en tant que champion des poids moyens Bellator.

Pendant les premières minutes, il semblait que le combat causerait à nouveau des ennuis à Mousasi. Pourtant, Gegard a riposté contre le grappling de Salter au premier tour. A la seconde, déjà avec une couche de sueur qui coulait, Mousasi avait moins de mal à échapper à l’emprise de son adversaire. En fait, l’assaut s’est terminé avec le champion sur le dessus, punissant le challenger.

Les tentatives constantes de démontage de Salter ont commencé à lui faire des ravages et il commençait à perdre de l’énergie. Mousasi profiterait de sa meilleure condition physique pour prendre le contrôle du combat et punir John à chaque tentative. Après la première minute du troisième tour, Gegard n’a semblé qu’une question de temps pour mettre fin au match. Peu de temps après, le champion s’imposerait grâce à sa frappe puissante à la toile face à un Salter qui paraissait déjà épuisé.

A la fin du concours, le champion était satisfait de sa performance.

« Je suis beaucoup plus fort que les gens ne le pensent. J’ai peut-être l’air maigre, mais physiquement j’étais le plus fort aujourd’hui. Je ne voulais pas lui tourner le dos lors de ce premier tour. Je savais que la forme physique était de mon côté. En plus il est gaucher, tout est plus difficile. C’était un peu plus difficile de frapper mes coups, mais je me sentais bien dans l’ensemble. »