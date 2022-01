Gehraiyaan, Cubicles, Human, Too Hot to Handle : un guide de streaming pour janvier

La populaire émission de téléréalité de Netflix Too Hot To Handle revient pour une troisième saison, tandis que Disney Plus Hotstar s’apprête à lancer le thriller médical Human.

La nouvelle année a commencé en fanfare avec les retrouvailles très attendues de Harry Potter sur Amazon Prime Video. Désormais, les plateformes de streaming devraient sonner en 2022 avec plus d’action, de sensations fortes et de romance alors qu’une série de nouvelles séries Web et de nouveaux films devraient sortir. La populaire émission de téléréalité de Netflix Too Hot To Handle revient pour une troisième saison, tandis que Disney Plus Hotstar s’apprête à lancer le thriller médical Human. ZEE5, d’autre part, prévoit de chatouiller les os drôles avec la star de Naseeruddin Shah, Kaun Banegi Shikharwati.

FE Online jette un œil à certaines des séries Web et des films diffusés en continu en janvier.

Humble politicienn Nograj (Voot Select)

Diffusion : 6 janvier

La série Kannada met en vedette le comédien Danish Sait avec Geetanjali Kulkarni, Prakash Belawadi, Disha Madan, Tiku Talsania, Shalini Narayan, Varun Thakur et Vijay Chendoor pour compagnie. La comédie tourne autour du chauvin et corrompu Nograj, qui s’embarque dans un voyage passionnant de député provincial à briguer le siège le plus prestigieux du Karnataka, celui de ministre en chef.

Ranjih Salut Sahi (Voot Select)

Streaming : semaine du 2 janvier

Situé dans le contexte de l’âge d’or de Bollywood, Ranjish Hi Sahi tourne autour du réalisateur en difficulté Shankar (Tahir Raj Bhasin), de sa femme Anju (Amrita Puri) et de la diva Aamna (Amala Paul). Le cinéaste tombe amoureux d’Aamna, étourdissant sa femme et le tirant lui-même entre deux mondes. Créée par Mahesh Bhatt, la série Web a été écrite et réalisée par Pushpdeep Bhardwaj.

Cabines Saison 2 (SonyLIV)

Diffusion : 7 janvier

L’histoire du jeune diplômé universitaire Piyush Prajapati qui est recruté par une entreprise informatique. L’émission met en lumière les hauts et les bas d’un premier emploi, depuis son premier salaire, travaillant le week-end, jusqu’à l’équilibre travail-vie personnelle. Créée par TVF, la saison deux de Cubicles met en vedette Abhishek Chauhan, Arnav Bhasin et Nidhi Bishit.

Yeh Kaali Kaali Ankhein (Netflix)

Diffusion : 14 janvier

Avec Shweta Tripathi et Tahir Raj Bhasin, le film regorge de thriller, de crime, de mystère, de romance et de crise d’identité. Selon le synopsis officiel, Vikrant, un niais romantique devient l’objet de désir de Purva. Alors que les efforts de Purva pour le faire sien commencent à détruire tout ce qui lui est cher, Vikrant lui trouve une nouvelle facette. Afin d’échapper à Purva et de récupérer sa vie avec Shikha, son véritable amour, Vikrant emprunte un chemin sombre, pour le regretter plus tard.

Trop chaud pour le manipuler Saison 3 (Netflix)

Diffusion : 19 janvier

La populaire série de téléréalité revient pour une troisième saison avec 10 célibataires enfermés dans une maison insulaire exotique. La seule règle – chaque fois que quelqu’un devient physiquement intime avec un colocataire, le prix de 100 000 $ est réduit. L’émission vise à faire en sorte que les adolescents tissent des liens profonds en cette journée de rencontres.

Humain (Disney Plus Hotstar)

Diffusion : 14 janvier

Le thriller médical met en vedette Kirti Kulhari et Shefali Shah dans des rôles centraux et tourne autour de l’essai humain d’un médicament interdit qui coûte plusieurs vies et jette la vie des médecins dans le chaos.

Kaun Banegi Shikharwati (ZEE5)

Diffusion : 7 janvier

La web-série parle d’un roi has-been (Naseeruddin Shah) qui doit des sommes énormes au gouvernement. Son bras droit (Raghubir Yadav) lui suggère d’impliquer ses filles pour sauver le fort de Shikharwati. Cependant, les quatre filles (Soha Ali Khan, Lara Dutta, Anya Singh et Kritika Kamra) partagent une relation dysfonctionnelle et se font concurrence pour le trône de Shikharwati. La comédie met également en vedette Varun Thakur et Cyrus Sahukar.

Sutliyaan (ZEE5)

Diffusion : janvier

Un drame familial avec une profonde agitation émotionnelle, un humour léger et une camaraderie fraternelle, la série est dirigée par le réalisateur de Toilet: Ek Prem Katha Shree Narayan Singh avec Ayesha Raza, Vivaan Shah, Shiv Pandit et Plabita Borthakur jouant des rôles de premier plan . Le principe tourne autour d’une famille où les enfants retournent dans leur maison de Bhopal des semaines avant Diwali. Au cours de la visite, ils subissent un nettoyage émotionnel et spirituel difficile mais nécessaire.

Gehriyaan (Amazon Prime Vidéo)

Diffusion : 25 janvier

Réalisé par Shakun Batra, le drame relationnel met en vedette Deepika Padukone, Siddhanth Chaturvedi, Dhairya Karwa et Ananya Panday. Il tourne autour de la relation complexe de deux couples – Deepika et Dhariya et Siddhant et Ananya. Rajat Kapoor et Naseeruddin Shah jouent également un rôle important dans ce film soutenu par Karan Johar.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.