Geist Finance intègre Chainlink Price Feeds en tant que solution Oracle dans Fantom

Geist Finance, un protocole de liquidité décentralisé non dépositaire, a intégré les sources de prix de Chainlink (LINK / USD) en tant que solution Oracle dans le réseau principal Fantom (FTM / USD), a appris Invezz dans un communiqué de presse. L’intégration aidera Geist à déterminer les taux d’emprunt des utilisateurs et à calculer leurs ratios de garantie sur la plate-forme.

Chainlink fournit des mises à jour de prix précises, fiables et à faible latence

Chainlink a contribué à sécuriser plus de 75 milliards de dollars de valeur dans DeFi. Il dote les marchés monétaires décentralisés de Geist de mises à jour de prix fiables, précises et à faible latence au coût et à la vitesse natifs de Fantom.

Chainlink Price Feeds a fait ses preuves dans la fourniture de mises à jour fiables des prix tout au long de la chaîne dans des situations critiques, ainsi que dans le renforcement de la précision et de la robustesse du protocole de prêt de Geist.

Geist prévoit un jeton pour générer des revenus

Les déposants de Geist Finance fournissent la liquidité du marché pour les revenus passifs. Les emprunteurs peuvent emprunter sous ou sur-sécurisés. Geist prévoit un manque de gouvernance, mais cela implique un jeton générateur de revenus et un protocole sans autorisation.

L’équipe de Geist Finance a déclaré :

Il est essentiel que la plate-forme Geist dispose d’une solution Oracle de confiance pour garantir que nos utilisateurs reçoivent des prêts du marché équitables et que les prêteurs restent solvables pendant les périodes de forte volatilité du marché. Il est important de noter que Chainlink fournit une infrastructure décentralisée éprouvée et résistante aux points de défaillance uniques, favorisant la sécurité et la fiabilité des marchés de prêt / prêt disponibles pour les utilisateurs DeFi dans l’écosystème Fantom.

Pour aider à sécuriser le protocole Geist, ils avaient besoin d’accéder à de nouveaux prix d’actifs fournis de manière fiable et directement en aval de la chaîne. Après avoir examiné diverses solutions d’Oracle, Geist a intégré les sources de tarification de Chainlink pour les raisons suivantes :

Opérateurs de nœuds sécurisés – Les sources de tarification de Chainlink sont protégées par des nœuds Oracle indépendants, examinés en termes de sécurité et résistants à Sybil, gérés par les principales équipes de blockchain DevOps, les fournisseurs de données et les entreprises traditionnelles.

Des données de haute qualité : Chainlink Price Feeds extrait les données de nombreux agrégateurs de données premium, conduisant à des données de prix agrégées provenant de centaines d’échanges, pondérées en volume et nettoyées des valeurs aberrantes et des opérations de blanchiment.

Système de réputation : Chainlink fournit un cadre de réputation robuste et une suite d’outils de surveillance en chaîne qui permettent aux utilisateurs de vérifier indépendamment les performances en temps réel et historiques des réseaux Oracle et des opérateurs de nœuds.

Rapporter Décentralisé – Les sources de tarification de Chainlink sont décentralisées entre la source de données, le nœud Oracle et les niveaux de réseau Oracle, créant de solides protections contre les temps d’arrêt et la falsification par le fournisseur de données ou le réseau Oracle.

La publication Geist Finance intègre Chainlink Price Feeds en tant que solution Oracle dans Fantom apparue en premier sur Invezz.