GeM : 28 374 artisans, 1,49 lakh de tisserands ajoutés au portail de commerce électronique en un an dans le cadre d’une nouvelle initiative du gouvernement

GeM compte actuellement plus de 27,51 vendeurs lakh sur sa plate-forme et a traité jusqu’à présent près de 76 commandes lakh avec une valeur de transaction d’une valeur de Rs 1,38 crore lakh, selon les données actuelles disponibles sur le portail.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’initiative visant à stimuler l’enregistrement des vendeurs et l’intégration des tisserands et des artisans lancée par Government e-Marketplace (GeM) sur sa plateforme en juillet de l’année dernière a enregistré 28 374 nouveaux artisans et 1 49 422 tisserands rejoignant la plateforme jusqu’au 30 août 2021. Selon le gouvernement, l’initiative a été lancée avec le soutien de fonctionnaires du Bureau du Commissaire au Développement Handloom et du Commissaire au Développement Handicrafts pour aider les tisserands et les artisans à vendre directement aux départements gouvernementaux et aux unités du secteur public. « Les agents de 56 centres de services d’artisanat et de 28 centres de services de tisserands ont été formés et impliqués dans le processus d’enregistrement des vendeurs. » Le ministère des Textiles a déclaré dans un communiqué.

28 catégories de produits exclusives ont été créées pour les produits tissés à la main, ainsi que 170 catégories de produits personnalisés pour les produits artisanaux, des bannières Web dédiées et des pages de marché pour les métiers à tisser indiens et l’artisanat indien fabriqués par des artisans, des tisserands, des sociétés coopératives, des groupes d’entraide et des entreprises de producteurs. Le ministère a déclaré que l’initiative était axée sur l’offre d’opportunités d’accès direct au marché à environ 35,22 lakhs de métiers à tisser et 27 lakhs d’artisans artisans tout en supprimant les intermédiaires.

En juin de l’année dernière, l’ancien ministre des textiles Smriti Irani avait déclaré que le gouvernement cherchait à connecter 50 lakh tisserands et artisans avec le portail GeM pour un accès direct aux départements gouvernementaux. Lors d’une interaction en ligne organisée par l’organisme industriel FICCI, Irani avait déclaré que le gouvernement travaillait conjointement avec le Centre national d’informatique “pour garantir que nous disposions d’une plate-forme qui puisse aider à commercialiser le potentiel de nos artisans et tisserands”.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Cependant, GeM, qui compte plus de 27,51 lakh vendeurs sur sa plate-forme et a traité près de 76 lakh commandes à ce jour avec une valeur de transaction d’une valeur de Rs 1,38 lakh crore selon les données actuelles du portail, ne représente que 5 pour cent du total des marchés publics. . S’adressant au conclave national des marchés publics de la CII en août de cette année, le secrétaire au Commerce BVR Subrahmanyam avait déclaré que GeM ne représente que 5 pour cent des achats du gouvernement d’une valeur d’environ 20 lakh crore alors qu’il a permis d’économiser 10 pour cent des coûts – environ Rs 10 000 crore en achats cumulés de Rs 1 lakh crore en cinq ans.

« Si cela (GeM) était une startup, ce serait probablement une licorne cotée à plus d’un milliard de dollars sur le marché. Le potentiel est énorme car même si vous regardez les chiffres très modestes des marchés publics, GeM ne représente que cinq pour cent de ce qui est acheté par le gouvernement », a déclaré Subrahmanyam.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.