GeM : Amazon des marchés publics franchit le cap des 30 lakhs de vendeurs, grâce au portail Udyam

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Marché interentreprises (B2B) permettant aux ministères et aux unités du secteur public (PSU) d’acheter des biens aux MPME, Government e-Marketplace (GeM) a franchi le cap des 30 lakhs en un peu plus de cinq ans. Fait important, alors qu’il a fallu quatre ans et environ cinq mois pour que le portail ajoute ses 10 premiers vendeurs lakh, les deuxième et troisième groupes de 10 vendeurs lakh ont été intégrés en seulement 10 mois. Au 27 janvier 2021, GeM avait une base de vendeurs de 10,13 lakh qui a franchi 30 vendeurs lakh en novembre. Au 21 novembre 2021, 31,54 vendeurs lakh étaient enregistrés sur le marché, selon les données du portail GeM.

GeM a été lancé en août 2016 pour rendre le processus de passation des marchés publics transparent et plus rapide. Le portail est également le plus grand marché de commerce électronique du pays en termes de nombre de vendeurs. Le marché B2C Amazon India compte plus de 8,5 vendeurs lakh tandis que Flipkart envisage 4,2 lakh vendeurs d’ici décembre 2021 à partir de 3 lakh autour de cette saison de Diwali, selon un communiqué de la société en septembre de cette année.

Cependant, tous les vendeurs sur GeM n’effectuent pas de transactions car beaucoup ont été automatiquement ajoutés après leur inscription sur le portail Udyam intégré à GeM. « La plupart de ces nouvelles inscriptions sont dues à l’intégration avec le portail Udyam depuis l’année dernière. Ainsi, quiconque vient sur le portail Udyam est également directement mis sur le portail GeM. Par conséquent, tous les vendeurs qui optent pour l’enregistrement GeM simultané peuvent ne pas vendre sur le marché. Une fois qu’ils ont opté pour l’enregistrement Gem, nous leur envoyons un e-mail pour terminer leur inscription avec la liste des produits, etc., tandis que leur profil est automatiquement renseigné sur le portail GeM », a déclaré à Financial Express Online Prashant Kumar Singh, PDG de GeM. Le nombre exact de vendeurs effectuant des transactions n’a pas pu être déterminé.

Depuis janvier de cette année, le nombre de micro et petits vendeurs est également passé de 4,71 lakh en janvier 2021 à 7,33 lakh en novembre jusqu’à présent, tandis que 178 catégories de services sont également passées à 211. Cependant, les catégories de produits sont passées de plus de 13 000 à 11 261. D’autre part, le nombre de commandes traitées et la valeur des transactions ont également augmenté. GeM avait traité 55,74 commandes lakh avec une valeur transactionnelle de plus de Rs 80 000 crore en janvier, contre 81,22 commandes lakh et une valeur transactionnelle de Rs 1,58 lakh crore au 21 novembre.

Le marché cherche actuellement à s’intégrer à India Post pour l’expédition des commandes à travers le pays, en plus de l’intégration avec les chemins de fer indiens et les panchayats pour répondre à leurs besoins d’approvisionnement. « L’intégration d’India Post sera particulièrement utile aux micro-vendeurs qui rencontrent des difficultés pour obtenir des commandes gouvernementales en raison du manque de capacités d’emballage et de transport suffisantes pour livrer les commandes dans tous les coins et recoins du pays. Étant donné qu’India Post est également disponible dans les intérieurs profonds du pays, l’obstacle de la livraison sera supprimé pour ces vendeurs », avait déclaré Singh à Financial Express Online.

