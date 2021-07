GeM: Amazon of govt voit une augmentation de plus de 5 fois la base de vendeurs des MPME en 12 mois au milieu de Covid

Le marché compte actuellement près de 53 000 ministères, organisations et PSU enregistrés en tant qu’acheteurs. (Image représentative : .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le nombre de vendeurs de MPME sur le marché interentreprises du gouvernement Government eMarketplace (GeM) a augmenté de 5,2 fois au cours des 12 derniers mois dans un contexte d’adoption accrue du canal en ligne pour l’achat et la vente de biens et de services en raison de la pandémie de Covid. Selon les dernières données du GeM, le marché compte actuellement 21,29 lakhs de vendeurs et de prestataires de services. Cela était en hausse par rapport à 4,04 lakh au 5 juillet 2021. La part des micro et petits vendeurs est également passée d’environ 1 lakh à un peu plus de 7 lakh au cours de ladite période, avec une part de 56% de la valeur totale des commandes. Le portail a été lancé en août 2016 pour une meilleure transparence et efficacité dans le processus de passation des marchés publics.

Le marché compte actuellement près de 53 000 ministères, organisations et PSU enregistrés en tant qu’acheteurs achetant des biens dans 16 335 catégories de produits et 172 catégories de services. Jusqu’à présent, le portail a traité 69,61 commandes de lakh. La croissance du nombre de vendeurs est également survenue au milieu d’une page dédiée créée sur le portail en mars 2020 pour l’achat d’équipements médicaux et auxiliaires liés à Covid auprès de petites entreprises et d’autres vendeurs pour lutter contre la pandémie. Pour améliorer les approvisionnements, le gouvernement avait également exhorté les MPME plus tôt dans la fabrication ou la fourniture de tels équipements à s’inscrire en tant que fournisseur sur GeM.

Le nombre de vendeurs devrait encore augmenter car le marché est actuellement en train d’intégrer tous les achats effectués par Indian Railways sur sa plate-forme. En conséquence, selon le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, environ 50 000 crores de roupies d’achats annuels par ces derniers pourraient être effectués en ligne. Lors d’une réunion d’examen des performances de GeM avec des responsables du marché des achats et du département le mois dernier, Goyal avait informé que l’appel d’offres pilote par les acheteurs des chemins de fer via GeM devrait commencer d’ici la fin août et que l’intégration « permettra de réaliser de nombreuses économies pour le trésor public.

Le gouvernement a également annoncé récemment qu’une application de prêt appelée GeM SAHAY sera déployée pour les vendeurs GeM pour une demande de prêt au moment de l’acceptation d’une commande. Cependant, le gouvernement avait mis en garde les vendeurs contre les pertes commerciales qui ne déclarent pas le pourcentage de contenu local dans leurs produits sur le portail et lors de la création de catalogue sur GeM. “Les vendeurs qui ne déclarent pas de pourcentage de contenu local lors du téléchargement du produit et de la création d’un catalogue sur GeM perdront des affaires et ne pourront pas participer aux offres dans lesquelles l’acheteur a choisi de se procurer uniquement des produits conformes au MII”, a déclaré le ministère.

