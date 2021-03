GeM: Micro, les petits vendeurs sur Amazon d’achat du gouvernement ont franchi cette étape clé; le nombre de vendeurs est proche de 7 lakh

La base totale de vendeurs sur GeM s’élevait à 13,68,967 au 31 mars 2021.

Technologie pour les MPME: Quelques jours après la passation des marchés publics via le portail de commerce électronique interentreprises (B2B) du gouvernement, le marché électronique du gouvernement (GeM) a franchi le crore de Rs 1 lakh en valeur transactionnelle, le nombre de vendeurs des micro et petites entreprises (MSE) a maintenant atteint 50 pour cent. cent-mark de la base de vendeurs globale. Mercredi, il y avait 6,84,556 vendeurs et fournisseurs de services MSE sur le portail GeM, tandis que la base totale de vendeurs s’élevait à 13,68,967, selon les données GeM. Le marché a franchi la dernière étape en un peu plus de quatre ans et demi depuis son lancement en août 2016 pour accroître la transparence et l’efficacité du processus de passation des marchés publics.

La PDG de GeM, Talleen Kumar, n’était pas immédiatement disponible pour commenter cette histoire.

«GeM a changé la donne pour les MPE. Au moment où nous parlons, il y a 25 unités MSME lakh enregistrées avec Udyam Registration. Cela signifie qu’ils sont désormais également éligibles à la liste sur GeM. Ainsi, le marché sera en grande partie capturé par les MPE à venir. La vision initiale du gouvernement était de réserver une part de 20 à 25% pour les MPE, mais à mesure que le portail se développera, la part est appelée à s’étendre. Les MPE ont été en mesure de vendre des produits de manière compétitive en termes de prix, de qualité, etc., par rapport à d’autres entreprises », a déclaré Rajiv Chawla, président de l’association des MPME IamSMEofIndia à Financial Express Online.

Surtout, la part des vendeurs des PME a plus que doublé au cours des 12 derniers mois. De 71941 vendeurs MSE détenant une part de 22 pour cent de la base de 3,29 lakh vendeurs sur GeM en février de l’année dernière, le nombre était passé à 5,45,145 vendeurs MSE avec une part de 49,5 pour cent de 10,99,116 vendeurs au total au 25 février, 2021, avant d’atteindre la mi-course, selon les données provenant de GeM. Le bond du nombre de vendeurs MSE était supérieur à 7 fois au cours de ladite période. En outre, la valeur des commandes pour les vendeurs MSE est également passée de 52,65% à 57,67% jusqu’à présent.

Lisez aussi: La facturation électronique de la TPS est une étape bienvenue pour les entreprises de taille moyenne, mais pourrait être un défi pour les micro et petites unités: FISME

«L’année dernière, les transactions en ligne ont connu une forte hausse. La croissance des MPE n’est que la pointe de l’iceberg, car de nombreuses unités doivent encore s’enregistrer et en profiter. La base MSE va être beaucoup plus large et devenir extrêmement compétitive dans les temps à venir », a ajouté Chawla.

Même si la base de vendeurs des MSE a augmenté sur le GeM, le gouvernement n’a actuellement pas connaissance de grandes entreprises qui créent des filiales à 100% pour acquérir des marchés publics dans le pays, a déclaré le ministre des MPME Nitin Gadkari en réponse à une question dans le Rajya Sabha récemment. «Il y a certainement environ 5-5,5 MPE lakh qui sont essentiellement des filiales de certaines des entreprises indiennes très connues et qui ont une place forte dans le processus de passation des marchés publics… Il devrait y avoir un mécanisme de la part du gouvernement pour garantir que les autres MPE ne sont pas touchées. pour cette raison, même si cela se produit déjà », avait déclaré Chandrakant Salunkhe, fondateur et président de la Chambre des PME de l’Inde à Financial Express Online.

