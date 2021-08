GeM ne représente que 5 % des achats du gouvernement ; a permis d’économiser 10 000 roupies en coûts d’approvisionnement, selon Comm Secy

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de GeM, Prashant Kumar Singh, avait déclaré à Financial Express Online que le marché était déjà le troisième plus grand portail de marchés publics au monde en termes de GMV. (Image représentative : .)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le portail des marchés publics Government e-Marketplace (GeM) ne représente actuellement que 5 % du total des marchés publics d’une valeur d’environ 20 lakh crore Rs, même s’il a permis d’économiser 10 % des coûts – environ 10 000 crore Rs dans un achat cumulé de Rs 1 lakh crore en cinq ans, selon le secrétaire au Commerce BVR Subrahmanyam. S’adressant au Conclave national des marchés publics de la CII, Subrahmanyam a déclaré : « Si cela (GeM) était une startup, ce serait probablement une licorne cotée à un milliard de dollars et plus sur le marché. Le potentiel est énorme car même si vous regardez les chiffres très modestes des marchés publics, GeM ne représente que cinq pour cent de ce qui est acheté par le gouvernement.

Le secrétaire a également exhorté GeM à rechercher des moyens de faciliter l’accès des acheteurs d’autres pays à la plate-forme pour leurs besoins d’approvisionnement. Ses commentaires ont pris de l’importance car près de la moitié des exportations indiennes proviennent du secteur des MPME que l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari avait visé l’année dernière à porter à 60 pour cent en deux ans. Pour rendre GeM mondial, Subrahmanyam a également suggéré de modifier la définition du portail.

« La moitié de nos exportations proviennent de MPME. Pouvons-nous imaginer comment GeM peut aider les acheteurs du reste du monde à l’exploiter ? Je ne dis pas que vous devriez rivaliser avec Flipkart ou Amazon, mais il pourrait y avoir un espace où vous pouvez offrir une fenêtre sur le monde. Il peut y avoir des marchés publics dans d’autres pays qui pourraient l’exiger. Si quelque chose est acheté par le gouvernement du Bangladesh, ou le gouvernement sri lankais, ou le gouvernement africain, il s’agirait toujours d’un marché public à certains égards. Pouvons-nous donc modifier la définition pour l’étendre réellement ? GeM est sur le point de devenir un leader mondial à bien des égards », a-t-il ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, le PDG de GeM, Prashant Kumar Singh, avait déclaré à Financial Express Online dans une interaction que le marché était déjà le troisième plus grand portail de marchés publics au monde en termes de valeur brute des marchandises. « Si vous regardez à l’échelle mondiale dans les marchés publics, nous serions actuellement en troisième position derrière KONEPS de Corée du Sud et GeBIZ de Singapour. Alors que GeM fait 5 milliards de GMV par an, KONEPS fait 63 milliards de dollars et GeBIZ 18 milliards de dollars. Cependant, en termes de base de vendeurs, GeM a près de sept à huit fois ce que KONEPS a, et peut-être 50 fois ce que GeBIZ a », avait déclaré Singh.

Cependant, Singh avait déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun mandat pour étendre la plate-forme aux acheteurs privés du pays et aux clients mondiaux. « GeM peut explorer une croissance similaire à celle de KONEPS qui s’est étendu à six pays. Nous sommes déjà en pourparlers avec beaucoup de joueurs qui nous ont contactés pour une prise en main. Le jour n’est pas loin où nous serons invités à mettre en place leurs systèmes d’approvisionnement.

Subrahmanyam a également suggéré d’étendre GeM aux procédures ou préférences au niveau de l’État afin d’étendre son empreinte et d’aider davantage les MPME. Il a également exhorté GeM à explorer de nouveaux domaines tels que les contrats de travail de manière importante, car «le plus gros marché que le gouvernement effectue est en fait un contrat de travail, puis de passer à de nouveaux domaines comme la gestion des contrats. Le gouvernement en tant qu’entité est très pauvre dans la gestion des contrats.

