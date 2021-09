GeM : qu’est-ce qui empêche Amazon de permettre aux MPME de gagner plus

Il a été rapporté que de nombreux départements gouvernementaux et PSU ont été réticents ou ont contourné GeM lors de l’achat d’articles.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : En novembre 2020, le ministre du Commerce Piyush Goyal a tweeté comment le Government e-Marketplace (GeM) a joué un rôle important pour catalyser la croissance des MPME, promouvoir l’entrepreneuriat féminin et permettre aux startups d’atteindre les acheteurs gouvernementaux. Le ministre avait qualifié le Government e-Marketplace, ou GeM, de la version du gouvernement central d’Amazon ou de Flipkart, spécialement conçue pour faciliter l’achat en ligne de biens et services communs requis par divers ministères, organisations et PSU.

La plate-forme héberge désormais plus de 21,7 lakh vendeurs, dont plus de 7 lakh sont des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Goyal a souligné l’augmentation de 88% des volumes de commandes, passant de 26,2 lakh au 1er novembre 2019 à 49,4 lakh au 1er novembre 2020. Les données, saisies pendant les affres de la pandémie, sont particulièrement symboliques. Selon les chiffres partagés par le ministère du Commerce et de l’Industrie, le portail GeM a facilité plus de 67 commandes lakh d’une valeur de Rs 1,11,113 crore depuis sa création.

GeM et MPME

Lancé en août 2017, le marché électronique du gouvernement vise à assurer l’efficacité, la transparence et l’inclusion dans les marchés publics. Avec des outils tels que l’eBidding, l’enchère inversée et l’approvisionnement direct, la plate-forme permet aux MPME de vendre directement au gouvernement. En juin 2020, le portail a annoncé la décision d’intégrer davantage de produits par les communautés tribales, les artisans, les artisans, les tisserands, les groupes d’entraide et les MPME pour rendre la plate-forme plus inclusive.

En fait, pendant la pandémie, GeM a joué un rôle déterminant dans la promotion des éléments essentiels liés à Covid. Il a créé une section distincte pour les catégories Covid, mis en place de nouveaux processus pour surmonter les obstacles logistiques et priorisé les approbations de produits dans ce segment. En février 2021, il y avait plus de 183 148 produits et 36 650 vendeurs dans les catégories Covid. Supposons que le GeM puisse permettre plus de commandes, c’est-à-dire augmenter la demande pendant l’une des situations économiques les plus difficiles de l’Inde, la plate-forme peut devenir une source de potentiel inexploité pour aider les MPME à gagner plus pendant des périodes moins turbulentes.

Obstacles traditionnels aux marchés publics

La structure désorganisée et fragmentée du système actuel d’appels d’offres et de passation des marchés dans les départements du gouvernement central et des États laisse beaucoup de place aux compromis et aux préjugés. De plus, les ministères et les PSU doivent sortir de leur zone de confort habituelle consistant à lancer des appels d’offres et à parcourir des documents encombrants. Il a été rapporté que de nombreux départements gouvernementaux et PSU ont été réticents ou ont contourné GeM lors de l’achat d’articles.

Un changement d’attitude et de mentalité ne peut s’effectuer du jour au lendemain. Le gouvernement peut réfléchir à des programmes qui encouragent et incitent les ministères à adopter la technologie dans les achats et les paiements. Il a également été signalé que, conformément à une ordonnance du ministère du Personnel, l’utilisation de GeM sera reflétée dans les rapports annuels d’évaluation des performances des agents de l’IAS et de l’IPS. Bien que de telles mesures puissent certainement améliorer la responsabilité parmi les bureaucrates, le gouvernement peut penser à davantage d’actions en ligne avec les avantages et un sentiment d’inclusion aux niveaux inférieurs.

Assurer la transparence, un paiement plus rapide

Les représentants de l’industrie du secteur des MPME se sont longtemps plaints du paiement tardif des cotisations lorsqu’ils traitaient avec les ministères. Le retard de paiement est supérieur à 60 jours dans certains cas. Selon des sources gouvernementales fiables, le problème n’est pas le manque de fonds dans la plupart des cas. Le manque d’intégration technologique lors de la mise en place du cycle de paiement et de l’adhésion à des protocoles vieux de plusieurs décennies qui ont peut-être survécu à leur pertinence ajoute à la période d’attente avant que les cotisations ne soient finalement réglées.

Le non-paiement ou le paiement tardif des cotisations nuit aux MPME alors qu’elles traversent un cycle sans fin de pénurie de fonds. De plus, les coûts des matières premières peuvent fortement fluctuer entre les cycles de paiement. En conséquence, les MPME ont souvent du mal à développer leur activité. Les MPME ont également du mal à accéder aux informations concernant les achats et les commandes disponibles auprès de divers ministères. Cela peut priver les entreprises nouvelles et prometteuses d’un terrain de jeu égal par rapport aux entrepreneurs établis.

Le gouvernement a décidé de prélever des intérêts sur les retards de paiement aux vendeurs sur GeM à compter du 1er octobre 2020. En outre, les acheteurs sur GeM sont tenus d’effectuer des paiements dans les 10 jours suivant la génération du certificat de réception et d’acceptation du destinataire (CRAC). S’il est strictement mis en œuvre, cela contribuera grandement à garantir un recouvrement rapide des paiements pour les MPME. Les MPME, à leur tour, seraient encouragées à soumissionner de manière agressive pour obtenir davantage de commandes gouvernementales et les exécuter.

Le gouvernement a ordonné à ses ministères de ne pas donner d’excuses telles que l’urgence, les exemptions techniques, une mauvaise connexion Internet ou une panne de serveur de portail lors de l’achat de biens et de services ailleurs. En outre, l’identifiant GeM Availability Report and Past Transaction Summary (GeMARPTS) a été rendu obligatoire pour les marchés publics passés en dehors du GeM. De telles mesures envoient un signe positif aux MPME que le gouvernement travaille sérieusement à résoudre efficacement leurs problèmes. Cependant, les résultats ne peuvent être visibles que s’ils sont mis en œuvre de manière stricte et cohérente dans tous les ministères.

Barrages

Tout effort visant à rationaliser la procédure existante et à apporter de la transparence dans le système gouvernemental a rencontré un certain degré de résistance en Inde. Au début des années 90, la dématérialisation des actions et l’introduction de la Bourse nationale comme alternative à la Bourse de Bombay ont également rencontré des résistances. Cependant, ces étapes ont joué un rôle crucial dans le développement de l’économie indienne au cours des décennies successives.

GeM et d’autres initiatives numériques ne sont pas différentes. Toute nouvelle initiative est accueillie avec la peur psychologique de l’inconnu. Le changement peut parfois prendre la forme d’un sentiment perçu de chaos. Il est réconfortant de voir que le gouvernement a fait preuve de conviction et de détermination dans la mise en œuvre de GeM. Le besoin de l’heure est que l’ensemble de l’appareil gouvernemental élimine toute réserve ou complaisance possible quant à l’acceptation de nouvelles initiatives. L’idée est de généraliser les marchés publics via GeM plutôt que de simplement remplir les exigences minimales pour atteindre les chiffres.

Indépendamment des réserves et des accrocs passés dans la mise en œuvre de GeM, la politique continue d’avoir des implications de grande envergure pour l’économie. Ce n’est pas seulement une plate-forme d’approvisionnement en ligne – elle contribue à la normalisation et à la facilité de faire affaire avec le gouvernement. Il agit également comme une impulsion pour ‘Digital India’, ‘Make in India’ et d’autres initiatives de ce type. Grâce à des améliorations et des ajustements continus, GeM est devenu une avenue robuste, vitale et puissante pour la base massive de MPME dans le pays. Son introduction du traitement du langage naturel, des analyses avancées utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, et un traitement plus rapide des approbations et des paiements devraient permettre aux MPME de gagner plus à l’avenir.

(R Narayan est président de FICCI-CMSME et fondateur et PDG de Power2SME. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

