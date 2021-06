Gemini achète des crédits carbone pour décarboner Bitcoin

Comparer

L’échange américain de crypto-monnaie Gemini a acheté des crédits de carbone pour aider à décarboniser Bitcoin au milieu de la clameur croissante selon laquelle la crypto-monnaie n’est pas respectueuse de l’environnement.

Par le biais de Gemini Green, une initiative à long terme visant à intégrer des pratiques respectueuses du climat dans ses activités, la plate-forme de négociation s’est associée à Climate Vault, une organisation à but non lucratif associée à l’Université de Chicago.

La bourse a acheté des permis de carbone pour près de 350 000 tonnes de carbone pour aider à compenser les émissions de carbone du réseau Bitcoin. Les crédits carbone permettront de compenser l’énergie non renouvelable consommée par les mineurs sur le réseau Bitcoin pour sécuriser le bitcoin que détient Gemini.

“Alors que le bitcoin apparaît comme une réserve de valeur dominante, il est impératif que nous intégrions la durabilité pour les générations futures. Nous sommes fiers de nous associer à Climate Vault pour compenser notre exposition à l’exploitation minière non renouvelable et contribuer à la décarbonisation du bitcoin”, a-t-il déclaré. Tyler. Winklevoss, PDG de Gemini.

Les inquiétudes concernant la consommation d’énergie de Bitcoin ont déclenché un débat polarisant majeur ces dernières semaines, aboutissant à une répression réglementaire en Chine. Le géant asiatique a lancé un avertissement fort, obligeant les mineurs à arrêter leurs opérations dans le pays, provoquant un exode massif de mineurs de tous niveaux cherchant un refuge ailleurs. Alors que les mineurs établis déménagent au Kazakhstan ou aux États-Unis, un nombre croissant de mineurs au détail mettent leurs machines minières en vente.

Selon l’annonce de Gemini, la bourse a alloué 1 million de dollars via le Gemini Opportunity Fund pour soutenir les entreprises, les projets et les organisations à but non lucratif qui se concentrent sur la durabilité dans l’industrie de la cryptographie. Grâce à une série d’approches coordonnées par Climate Vault, les fonds iront au financement d’entreprises qui développent de nouvelles technologies pouvant aider à éliminer le CO2 de l’atmosphère.

La tentative d’éliminer la consommation d’énergie et les émissions associées au Bitcoin conduit à une charge pour l’adoption d’une énergie durable dans les opérations minières à tous les niveaux.

Source de l’image : Shutterstock