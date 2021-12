À partir du 14 décembre, Gemini permettra à un groupe restreint d’utilisateurs de Bancolombia d’échanger du bitcoin, de l’éther, du litecoin et du bitcoin cash via une rampe d’accès, Cynthia del Pozo García, directrice de la stratégie et du développement d’entreprise de Gemini, a annoncé le Lundi.

