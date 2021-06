in

Gémeaux

Gemini dévoile son plan pour compenser l’empreinte carbone de Bitcoin

Top US Crypto Exchange Gemini cherche à résoudre les problèmes énergétiques de Bitcoin grâce à sa dernière initiative.

Gemini lance Gemini Green

Pour compenser les émissions de carbone de Bitcoin, Gemini a annoncé une initiative à long terme appelée Gemini Green.

Grâce à cette initiative, la bourse Bitcoin prévoit d’acheter des permis de carbone pour près de 350 000 tonnes de carbone. Cela marquerait une étape cruciale dans son plan pour compenser son utilisation du réseau Bitcoin et aider à décarboniser l’actif.

Selon le communiqué, Gemini collaborerait avec Climate Vault, une organisation à but non lucratif fondée à l’Université de Chicago pour acheter les permis.

Climate Vault est en charge de l’achat de permis pour l’entreprise sur les marchés de plafonnement et d’échange réglementés par le gouvernement. L’association les retirerait également de la circulation.

L’échange, fondé par les Winklevoss Twins, a également alloué 1 million de dollars pour soutenir des projets, des entreprises et des organisations à but non lucratif axés sur la durabilité dans l’industrie de la cryptographie. S’exprimant sur le développement, Tyler Winklevoss, PDG de Gemini a exprimé son enthousiasme en déclarant :

« Alors que le bitcoin apparaît comme une réserve de valeur dominante, il est impératif que nous intégrions la durabilité pour les générations futures. Nous sommes fiers de nous associer à Climate Vault pour compenser notre exposition à l’exploitation minière non renouvelable et contribuer à la décarbonisation du bitcoin. »

Fondée en 2014, Gemini est une plateforme de trading qui permet aux clients d’acheter, de vendre, de stocker et de gagner des crypto-monnaies telles que des jetons Bitcoin, Ether et DeFi. La société propriétaire du marché NFT populaire, Nifty Gateway, a récemment acquis le spécialiste de la conservation des crypto-monnaies Shard X.

Les entreprises passent au vert au milieu des problèmes environnementaux de Bitcoin

Comparé à d’autres crypto-monnaies, Bitcoin a une empreinte carbone importante. Cela est dû au consensus sur la preuve de travail (PoW).

Dans le cadre de ce protocole, les mineurs résolvent des énigmes mathématiques complexes pour vérifier les transactions à l’aide de machines énergivores.

Bien que le coût du carbone de l’exploitation minière de Bitcoin soit connu depuis longtemps, le problème s’est prononcé après que Tesla d’Elon Musk a fait marche arrière sur son intention d’accepter l’actif en paiement de ses véhicules électriques.

Depuis lors, Bitcoin a fait l’objet d’un examen plus approfondi du public. Cela a également conduit à la création d’un conseil minier Bitcoin, un groupe qui vise à contrer la désinformation sur Bitcoin et à trouver des solutions.

Récemment, la compensation est devenue populaire parmi les entreprises de cryptographie cherchant à réduire leur empreinte carbone.

Des entreprises comme Ninepoint Partners et One River Digital Asset Management ont annoncé leur intention d’introduire des fonds négociés en bourse (ETF) neutres en carbone.

Le mois dernier, l’échange Crypto BitMex a également annoncé la décision de devenir neutre en carbone, notant qu’il publiera plus de détails sur son plan en temps voulu.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.