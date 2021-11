Gemini Exchange prévoit de lever 0 million lors d’un nouveau cycle de financement

Gémeaux

Gemini Exchange prévoit de lever 400 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement, évalué à 7 milliards de dollars

L’échange de crypto-monnaie Gemini prévoit de lever 400 millions de dollars dans un cycle de financement qui verra sa valorisation à environ 7 milliards de dollars.

Gemini rejoint la League Of Crypto Firm qui a augmenté sa valorisation

Selon un rapport de Bloomberg, Gemini, copropriété des jumeaux Winklevoss (Cameron et Tyler), prévoit de profiter de la montée en flèche actuelle du marché de la cryptographie pour augmenter sa valorisation et élever son statut sur le marché de la cryptographie.

Cela les verra lever environ 400 millions de dollars, poussant ainsi la valorisation de l’échange Bitcoin à 7 milliards de dollars. Le tour de table, qui est considéré comme privé, est encore sujet à changement, selon des sources proches du projet.

Au cours des derniers mois, certaines sociétés tournées vers la cryptographie ont levé des capitaux s’élevant à plusieurs millions de dollars. ConsenSys, un studio de développement Ethereum, a annoncé le 17 novembre qu’il valait désormais 3,2 milliards de dollars après avoir levé avec succès 200 millions de dollars supplémentaires. Coinbase Ventures et plusieurs gros bonnets du capital-risque crypto ont participé au nouveau cycle de financement.

FTX a également été en mesure de lever 900 millions de dollars lors d’une ronde de financement en août avant de lever 420 millions de dollars supplémentaires lors d’une ronde de financement ultérieure en octobre. La société d’échange de crypto-monnaies à ce jour est maintenant évaluée à 25 milliards de dollars.

Kraken, un échange de crypto-monnaie axé sur l’Europe, a également refusé d’être laissé de côté. L’échange de crypto-monnaie prévoit de devenir public en 2022. Selon des informations parues dans les médias, la société de crypto-monnaie recherche une valorisation de près de 20 milliards de dollars.

Le marché des objets de collection cryptographiques et des jetons non fongibles (NFT), OpenSea, trois mois seulement après avoir atteint une valeur de 1 milliard de dollars, a reçu des approches d’investissement qui valorisaient l’entreprise à 10 milliards de dollars. Selon une source sur Twitter, cette évaluation a eu lieu même sans que la startup de quatre ans n’ait initié le processus.

Sous la houlette des jumeaux Winklevoss, Gemini veut profiter d’un marché en plein essor et rejoindre la ligue des grands bénéficiaires de cette saison. Les entreprises de cryptographie ont augmenté leurs valorisations à la suite d’une énorme augmentation du marché de la cryptographie, qui s’est négocié juste au nord de 3 000 milliards de dollars à 2,92 000 milliards de dollars quelques jours plus tôt.

Cela indique un afflux croissant d’intérêts de détail et institutionnels dans l’écosystème de la cryptographie. Le baromètre de la crypto, Bitcoin (BTC) est toujours en tête de l’industrie naissante après avoir grimpé à plus de 69 000 $ en valeur quelques semaines plus tôt.

De bons moments à venir pour les entreprises de crypto alors que la crypto gagne en popularité

Il y a un grand optimisme parmi les gestionnaires de fonds mondiaux qui pensent que la monnaie numérique continuera sa montée en flèche et dépassera 75 000 $ avant la fin de l’année, selon une enquête de Bank of America en novembre selon les rapports de CoinDesk.

Si le marché de la crypto continue sur sa lancée, cela signifiera davantage d’opportunités d’investissement pour les sociétés de crypto. Malgré la volatilité associée aux investissements cryptographiques, de nombreux passionnés de cryptographie sont optimistes quant au fait que l’industrie enregistrera des gains futurs.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.