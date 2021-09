Gemini permet aux utilisateurs de Brave Browser d’envoyer des BAT au portefeuille | Invezz

Le navigateur de confidentialité Brave, qui permet aux utilisateurs de choisir de voir ou non des publicités et de les récompenser s’ils le font, a récemment approfondi ses liens avec Gemini. Cette décision permettra à ses utilisateurs d’envoyer le jeton d’attention de base (BAT / USD), leur crypto-monnaie native, directement au portefeuille utilisateur Gemini, et de le retirer ou de l’échanger.

BAT est généralement considéré comme la devise avec laquelle les utilisateurs de Brave pourraient donner un pourboire à leurs créateurs préférés, et il peut être utilisé sur une variété de sites Web dès maintenant. Jusqu’à présent, les jetons BAT, que les utilisateurs reçoivent lorsqu’ils voient des publicités, étaient stockés dans le propre portefeuille de Brave, intégré au navigateur lui-même. Cependant, beaucoup pensent que les Gémeaux ouvriront des possibilités supplémentaires.

Les jetons BAT peuvent désormais être utilisés dans Gemini

Gemini est l’un des plus grands échanges crypto aux États-Unis, fondé par les jumeaux Winklevoss, Tyler et Cameron. L’échange a également annoncé ses nouveaux liens vers Brave et BAT, notant que les utilisateurs peuvent choisir de lier leur compte Gemini existant, s’ils en ont un, ou d’en créer un entièrement nouveau directement à partir de la page Brave Rewards.

Dans tous les cas, votre solde BAT devrait apparaître sur votre compte Gemini, comme si les pièces avaient été achetées sur l’échange lui-même. Naturellement, cela signifie également que les commerçants peuvent utiliser Gemini User Wallet pour gérer leurs pièces, et même les échanger au sein de l’échange, et les utiliser toujours dans le navigateur s’ils souhaitent donner un pourboire à des sites Web individuels ou à des artistes et créateurs de contenu sur des sites comme YouTube. . , Twitter, Reddit et plus encore.

L’intégration de Brave avec Gemini est un énorme problème pour le projet et ses utilisateurs, bien qu’il ne s’agisse que du dernier portefeuille auquel Brave Rewards s’est intégré. Le projet s’est également associé à Uphold et bitFlyer de la même manière. Sans oublier qu’il propose des widgets pour plusieurs autres bourses, dont FTX, Crypto.com et même Binance, la plus grande bourse au monde par capitalisation boursière.

Bien que Brave existe depuis plusieurs années, au cours desquelles il a beaucoup progressé et grandi, il est encore loin derrière les plus grands navigateurs du monde, notamment Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc. Pourtant, il a enregistré 20 millions d’utilisateurs l’année dernière, ce qui est loin d’être négligeable.

