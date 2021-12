Gemini s’associe à Bancolombia pour soutenir le trading de crypto-monnaie | Invezz

L’Amérique centrale reste l’un des plus grands centres de cryptographie au monde. De nombreux pays de la région ont formulé des réglementations crypto amicales, et le dernier ajout à cette liste croissante est la Colombie.

Bancolombia, la plus grande banque du pays, s’associera à Gemini pour permettre aux Colombiens d’offrir des services de crypto-monnaie.

Bancolombia soutiendra le trading de crypto-monnaie

Selon un article de blog Gemini, l’échange travaillera avec Bancolombia pour offrir aux clients de la banque un moyen idéal pour effectuer des transactions dans différentes crypto-monnaies, telles que Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD), Litecoin (LTC / USD) . ) et Bitcoin Cash (BCH / USD).

Le lancement de ces services cryptographiques devrait commencer le 14 décembre, date à laquelle une première cohorte de clients pourra effectuer des transactions cryptographiques avec leurs comptes bancaires.

« Notre partenariat fait partie d’un programme pilote d’un an dirigé par le régulateur financier de Columbia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), et offrira aux utilisateurs un accès sécurisé et sans tracas aux crypto-monnaies », lit-on dans la publication du blog.

Dans l’annonce, Gemini a reconnu la croissance rapide de l’adoption de la cryptographie en Amérique latine. La bourse a noté que cette association avec Bancolombia augmenterait la présence de la bourse sur le marché latino-américain.

« Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’écosystème crypto colombien et de prendre en charge les produits crypto qui permettent aux Colombiens de prendre le contrôle de leur vie financière », indique le message.

Gemini est l’une des bourses les plus importantes et les plus compatibles au monde. La bourse offre un accès aux services de cryptographie aux investisseurs individuels et institutionnels. La bourse travaille également à l’échelle mondiale avec des gestionnaires d’actifs et des institutions financières par le biais d’autres divisions dédiées : Gemini Fund Solutions et Gemini Custody.

Vers la fin du message, Gemini a reconnu la nature sans frontières des crypto-monnaies, déclarant que l’échange s’était engagé à étendre l’accès aux crypto-monnaies à l’échelle mondiale. L’échange a également noté que les crypto-monnaies peuvent jouer un rôle essentiel dans la croissance du marché latino-américain et devenir une plaque tournante pour la blockchain et d’autres technologies innovantes.

Bac à sable réglementaire Columbia

Des bacs à litière réglementaires ont été développés ces derniers mois pour permettre aux pays de promouvoir plus facilement des technologies innovantes. La Colombie dispose d’un bac à sable réglementaire promu par la Surintendance financière en collaboration avec d’autres organismes de réglementation.

Actuellement, ce bac à sable réglementaire contient neuf projets dont la mise en œuvre a été approuvée. Cependant, seuls deux des projets sont en cours. Le partenariat entre Bancolombia et Gemini est entre les deux projets, tandis que l’autre est le partenariat entre la bourse Bitpoint et MOVii, une start-up de paiement.

D’autres projets contenus dans ce bac à sable réglementaire incluent Binance et des plateformes d’échange en Amérique latine telles que Bitso et Buda.com.

Les bacs à sable réglementaires ne sont pas seulement présents en Colombie, mais ont également fait leur chemin sur d’autres marchés d’Amérique latine tels que le Brésil et l’Espagne.

La Colombie adopte une approche différente pour soutenir les innovations cryptographiques par rapport aux autres économies d’Amérique latine. Alors que la Colombie dispose d’un bac à sable réglementaire, d’autres pays d’Amérique latine comme le Salvador sont allés jusqu’au bout des crypto-monnaies. Après avoir choisi d’utiliser Bitcoin comme monnaie légale, El Salvador investit maintenant les bénéfices tirés de ses avoirs en Bitcoin. Certains des plans du pays incluent la construction d’écoles Bitcoin et d’une ville Bitcoin.

