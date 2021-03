Gemini stocke le bitcoin du premier ETF nord-américain ⋆ Crypto New Media

Le bitcoin de l’ETF Purpose Bitcoin sont stockés par Gémeaux, qui au total réclamations avoir la garde de 20 milliards de dollars en crypto-monnaies.

Le Objectif Bitcoin ETF (BTCC) a été le tout premier Bitcoin ETF être lancé sur le marché financier nord-américain, à savoir le Canada Bourse de Toronto, le mois dernier, et la BTC qui soutient le fonds est détenue par Gemini Trust Company.

La société détenue par les jumeaux Winklevoss détient cependant de nombreux autres fonds, aux côtés de ceux des utilisateurs de leur échange cryptographique Geminin.

Au total, il a maintenant plus de 20 milliards de dollars de crypto-monnaies sous sa garde, soit le double du montant qu’il avait il y a à peine deux mois.

Gemini a maintenant plus de 20 milliards de dollars en #crypto sous garde, doublant notre crypto gardée en un peu plus de deux mois. Consultez notre blog pour en savoir plus sur Gemini Custody ™ et ses fonctionnalités: https://t.co/ysNfwlfGHd – Gémeaux (@Gemini) 16 mars 2021

Ce doublement est dû à la fois à la croissance impressionnante du marché de la crypto-monnaie en 2021, ainsi qu’à une participation accrue des investisseurs institutionnels.

Plus en détail, Gemini Trust Company est une société de fiducie de New York et une banque dépositaire qualifiée établie par le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS), sous réserve des exigences de réserve de capital du NYDFS.

Comment Gemini stocke-t-il Bitcoin

Les jetons sont détenus dans stockage frigorifique hors ligne utilisant des modules de sécurité matériels (HSM), une technologie multi-signature et des installations d’accès contrôlé géographiquement réparties.

Les clés d’accès sont protégées par le matériel via WebAuthn pour fournir une preuve cryptographique basée sur le matériel que seul le propriétaire du matériel a accès au compte.

Le système fournit également une liste d’adresses approuvées qui limite les retraits de jetons aux adresses approuvées uniquement, avec la possibilité de créer des comptes secondaires avec des groupes d’utilisateurs distincts.

Ces jetons peuvent également être échangés instantanément sur l’échange de l’entreprise sans attendre un transfert depuis le portefeuille froid.

Ces services visent à clients institutionnels tel que fonds spéculatifs, sociétés de négoce, trésoreries d’entreprises et gestionnaires d’actifs, grâce en partie à une nouvelle plateforme unifiée, Solutions de fonds Gemini, qui fournit des services de garde, de compensation, d’exécution de transactions et d’autres services spécialement conçus pour les crypto-monnaies.

En plus de Purpose, ces clients institutionnels comprennent BlockFi, CoinList, CI Global Asset Management, Eaglebrook Advisors et WealthSimple.