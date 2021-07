Gemini Syndrome annonce un nouvel album ‘3rd Degree The Raising’

Groupe de metal alternatif de Los Angeles SYNDROME DES GÉMEAUX sortira son nouvel album studio, “3ème Degré – La Relève”, le 15 octobre via Siècle des médias. Des configurations spéciales d’albums en précommande (vinyles en édition limitée, coffrets de CD de luxe, etc.) ainsi que des lots de marchandises spéciales sont disponibles dès maintenant via le site Web officiel du groupe, www.GeminiSyndrome.com.

Pour célébrer cette annonce, un tout nouveau single numérique, “Abandonné”, extrait du prochain album a été publié aujourd’hui chez tous les principaux détaillants numériques et services de streaming.

“3ème Degré – La Relève” est le dernier chapitre tant attendu et époustouflant de SYNDROME DES GÉMEAUXla première trilogie d’albums de ; le premier étant celui de 2013 “Lux”, et le second étant celui de 2016 “Memento Mori” (qui a atteint le numéro 1 sur Panneau d’affichage tableau des albums Heatseakers et a engendré cinq singles). Mais alors que ces deux premiers albums traitaient des luttes douloureuses de la vie et de la mort, “3ème Degré – La Relève” célèbre les rituels extrêmes de la renaissance. Produit par Matt Bon (DEMANDER A ALEXANDRIE, MEMPHIS PEUT INCENDRE, HOLLYWOOD MORT-VIVANTS), c’est indéniablement l’album le plus lourd et le plus sombre de la carrière du groupe, avec les singles “Meurs avec moi”, “JE NE SAIS PAS”, “Abandonné” et “Réintégration”.

SYNDROME DES GÉMEAUX chanteur Aaron Nordstrom déclare : « L’album parle de la mort et de la renaissance. Trouver votre vrai moi et favoriser sa croissance afin d’aider à construire le monde meilleur que nous ne l’avons hérité. Au cours de cet album, j’ai fait des choix de vie majeurs. Principalement arrêter de tuer moi-même lentement avec de l’alcool. Deux ans sans boire et quelques expériences de mort imminente plus tard, je pense avoir suffisamment d’expérience pour parler d’un sujet aussi insaisissable que la mort.

Le batteur Brian Steele Médina ajoute : « La tournure au 3ème et ‘dernier’ degré, c’est que ce n’est pas du tout la fin. C’est plutôt une renaissance contingente à notre croissance et aux leçons apprises de la souffrance de nos erreurs passées. Une croissance spirituelle qui ne peut être que atteint par le baptême par le feu. Une résurrection métaphorique, mais très réelle – la résurrection. “

Nordstrom poursuit : « Notre espoir est qu’en partageant nos expériences, les leçons apprises et les batailles surmontées, nous puissions aider les autres à examiner leur propre conscience. Leur rôle dans le monde dans sa capacité presque infinie, et de nous aider à nous rappeler que nous sommes TOUS dans cela ensemble. Nous sommes une famille, et quand nous sommes unis dans notre communauté, nous pouvons réaliser des choses dignes de l’attention des DIEUX. Si vous voulez changer le monde, allez tranquillement travailler sur vous-même. “

SYNDROME DES GÉMEAUX passé la plus grande partie de 2018-2019 à écrire “3ème Degré – La Relève”. Ils se sont retirés à MédineLe home studio de Las Vegas, où ils ont méticuleusement conçu chanson après chanson, retravaillant et réarrangeant sans relâche les arrangements musicaux jusqu’à ce qu’ils soient pleinement satisfaits. Après un processus d’écriture exhaustif, SYNDROME DES GÉMEAUX déménagé à Bon studio de sons à Tempe, Arizona, où le producteur Matt Bon aiderait à réaliser la collection de chansons.

Médine se souvient : « Nous avons vraiment adoré travailler avec Mat et il a parfaitement compris où nous voulions amener cet album de manière créative et ce qu’il allait falloir pour mettre en lumière le troisième chapitre de cette trilogie. Notre sang, notre sueur et nos larmes collectifs sont entrés dans sa création.”

“C’était une route longue et périlleuse pour arriver ici”, poursuit Nordstrom. “D’abord travailler sur une quantité folle de chansons avant d’arriver en Arizona pour enregistrer avec Matt Bon, puis en écrivant un tas d’autres pendant le processus d’enregistrement proprement dit, nous avons abordé cet album avec la ferme intention d’évoluer musicalement et intérieurement en tant que personnes. Mais ensuite, une fois que nous avons enfin tout terminé et que nous étions prêts à commencer à sortir de la nouvelle musique… tout a été suspendu en raison de la pandémie mondiale. »

Médine ajoute: “Ces dernières années ont définitivement été un exercice de patience et d’acceptation. Nous avions tout mixé et maîtrisé et prêt à partir début 2020 avant que tout ne s’arrête. Nous sommes juste ravis de sortir ENFIN cet album et d’obtenir ce post spectacle de peste sur la route.”

“3ème Degré – La Relève” est le premier album avec le guitariste “Meegs” Rascon (anciennement de CHAMBRE À CHARBON).

Sur le tout nouveau single “Abandonné” qui vient de sortir aujourd’hui, Médine dit: “C’était toujours l’un de mes riffs lourds préférés que nous avions dans la banque pendant un certain temps. Quand la musique a finalement été faite, Aaron avait déjà un concept en tête qu’il voulait aborder depuis un moment.”

Nordstrom précise : « À un moment donné, alors que je travaillais sur certains de mes traumatismes, mon professeur de kung-fu m’a fait promettre d’écrire une chanson sur mon adoption et le rejet de ma mère biologique. Cette bête lourde d’une chanson était le résultat. Un hymne si tu veux que je me contrôle. Ni personne ni rien d’autre. “

À ce jour, quatre singles sont sortis de “3ème Degré – La Relève”: “Abandonné”, “Réintégration”, “JE NE SAIS PAS” et le hit radio rock actif actuellement dans le Top 30 “Meurs avec moi”. Les quatre singles présentent des vidéos visuellement époustouflantes créées par le réalisateur Brian Cox (APPORTE-MOI L’HORIZON, LES PATTES, ÉTOILES).

“3ème Degré – La Relève” liste des pistes :

01. Réintégration



02. je ne sais pas



03. Mourir avec moi



04. Baptisé dans le feu



05. Enfants du soleil



06. Abandonné



07. Reflet brisé



08. Sum Quod Éris



09. Meilleur de moi



dix. Absolution



11. Rester en ligne



12. D’où nous avons commencé



13. Fiat Lux