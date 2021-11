Gemini va construire un Metaverse décentralisé après un tour de table de 400 millions de dollars

Gemini, l’une des plateformes d’échange de crypto les plus prises en charge, entre dans le métaverse. L’échange a annoncé qu’il mettrait de côté 400 millions de dollars dans un cycle de financement pour créer une « expérience Gemini dans différents métavers ».

Pour rendre cela possible, la bourse a levé 400 millions de dollars lors d’un tour de financement de croissance par actions à une valorisation de 7,1 milliards de dollars. C’est la première fois que Gemini sollicite un financement extérieur. L’un des participants notables à ce cycle de financement était la Commonwealth Bank of Australia.

Gémeaux s’aventurant dans le métaverse

Dans une interview avec Forbes, Tyler et Cameron Winklevoss ont déclaré que Gemini étendrait ses opérations au métaverse. Les jumeaux ont déclaré que la société cherchait à être présente dans différents métavers.

« Nous allons créer une expérience Gemini dans différents métavers, où vous pouvez aller sur Gemini et échanger, mais ce serait immersif au lieu de sur votre téléphone », ont-ils déclaré.

Après cette ronde de financement, les jumeaux Winklevoss vendront 75 % de la propriété Gemini. En revanche, Sachin Jaitly, commandité de Morgan Creek, rejoindra le conseil d’administration de Gemini après un investissement de 75 millions de dollars.

Avec des plans pour lancer le Metaverse, les deux seront en concurrence avec des géants technologiques notables comme Microsoft et Facebook qui ont déjà pris des mesures stratégiques pour offrir des produits et services liés à Metaverse.

Se concentrer sur un métavers décentralisé

Cameron Winklevoss a déclaré que Gemini choisirait un chemin différent vers le métaverse car il se concentrerait davantage sur la décentralisation en raison de ses avantages pour les utilisateurs. Cameron a déclaré,

Mais il existe une autre voie, qui est le métaverse décentralisé, et c’est le métaverse où nous pensons qu’il y a plus de choix, d’indépendance et d’opportunités, et qu’il existe une technologie qui protège les droits et la dignité des personnes.

Cameron a ajouté que la décentralisation était un « spectre » et que l’échange prévoyait d’avancer sur la voie de l’autonomisation.

Ce n’est pas la première fois que Gemini croise le chemin du monde virtuel. Plus tôt cette année, Tyler et Cameron ont acheté un terrain à The Sandbox Metaverse. Le plan était de construire l’échange Gemini et le marché NFT Nifty Gateway dans le monde virtuel.

Le post Gemini pour construire un Metaverse décentralisé après un tour de table de 400 millions de dollars est apparu en premier sur Invezz.