Gemma Arterton dit que le public après le verrouillage est des stars Walden

Emma Arterton a déclaré que le public après le verrouillage de sa nouvelle pièce de West End était autant les stars de la série que le casting.

L’actrice, qui joue un ancien scientifique de la Nasa dans Walden au Harold Pinter Theatre, a déclaré que cela avait été “très spécial” de remonter sur scène.

La pièce met également en vedette Lydia Wilson dans le rôle de sa sœur astronaute et Fehinti Balogun dans celui de son petit ami environnementaliste dans un drame futuriste se déroulant sur Terre dans un avenir proche alors que le changement climatique oblige les gens à penser à quitter la planète pour Mars.

Arterton a déclaré: “C’était incroyable la première nuit, il y avait un tel amour et une telle générosité de la part du public et nous l’avons vraiment ressenti.

“C’était très spécial cette nuit-là parce que c’était la première fois que nous avions une expérience partagée depuis si longtemps et c’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons.”

Elle a déclaré que savoir que ce serait le premier spectacle post-confinement pour une grande partie du public était une véritable “situation de dépassement de soi”, ajoutant: “Ils sont le spectacle autant que nous”.

Les acteurs et l’équipe sont dans une bulle et sont testés Covid tous les jours. Un spectacle a déjà été annulé après qu’un membre de l’équipe des coulisses a été contraint de s’auto-isoler après être entré en contact avec une personne testée positive.

La pièce, écrite par l’écrivaine américaine Amy Berryman en 2016 et mise en scène par la productrice Sonia Friedman dans le cadre d’un trio d’œuvres de nouveaux écrivains, comprend des références à des personnes portant des masques et des discussions sur des modes de vie plus respectueux de l’environnement qui, selon Arterton, avaient une «double résonance. » au temps de la pandémie.

Elle a déclaré: «Nous arrivons au fait que nous sommes dans quelque chose de très vivant politiquement en ce moment et que ce sera une pièce d’environ 79 ans dans le futur.

“Parfois, cela arrive, cette pièce semble juste être la bonne pièce pour le moment et je suis sûr que l’une des raisons pour lesquelles ils l’ont choisie, elle a juste résonné avec Sonia et a eu l’impression que le public allait réagir à cela.”