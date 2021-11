Gemma Chan de travailler avec Salma et Angelina

Pour Chan Il n’est pas nouveau de travailler aux côtés des titans du cinéma, son précédent rôle dans Let me talk, de Steven Soderbergh, lui a fait partager la scène avec Meryl Streep. Tout comme dans ce travail, dans Eternals avec Salma, Angelina et le reste des acteurs a réalisé une connexion très particulière.

« On a vraiment l’impression que nous sommes devenus une grande famille dysfonctionnelle, que nous avons des origines très diverses et des parcours très différents pour arriver là où nous sommes, mais oui, chacun a ses forces et ses qualités individuelles et la chimie entre nous est excellente », a-t-elle déclaré. dit. gemme.

Gemma Chan, grâce à ‘Eternals’, est dans les ‘cornes de la lune’. (Tim P. Whitby / © . 1349460060)

Eternals tourne, pour la première fois dans le MCU, d’un triangle amoureux entre le rôle de Chan, celui d’Ikaris (Richard Madden) et Dane Whitman (Kit harington), il espère donc que le public recevra ce nouveau format bien dans l’intrigue dans une bande de super-héros.

« C’est très excitant de penser que ce film a cette teinte épique, à grande échelle en termes de chronologie qu’il couvre, de décors, de lieux, mais il y a aussi des moments de silence et de très intime entre les personnages, quelque chose de très excitant . ont sur la même bande », explique le diplômé en droit du Worcester College, Oxford.

Salma Hayek brille à l’avant-première de « Eternals »