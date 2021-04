Gemma Chan est l’étoile de “ The Eternals ” de Marvel ⋆ .

Nous ne savons pas grand-chose sur le prochain film de Marvel Les éternels, mais avec Chloé Zhao, lauréate d’un Oscar, derrière la caméra, nous allons sûrement nous régaler. Parlant avec Variety du prochain film, Kevin Feige de Marvel nous a donné un aperçu de ce que Zhao nous réserve et de qui est vraiment le chef de file du film.

Feige a de l’espoir pour l’avenir, plaisantant avec Variety à ce sujet. «Je suis ravi de répondre à vos questions sur l’avenir», a déclaré Feige vendredi, deux jours avant les Oscars où Zhao entrerait dans l’histoire avec sa victoire de meilleur réalisateur pour Nomadland. «Je voudrais également vous donner quelques citations sur le moment où ‘Eternals’ remporte la meilleure image, et quand ‘Avengers 5’ est le plus grand film de tous les temps – alors mettons également ces citations en banque.”

Tout d’abord, Feige a raconté à Variety le voyage de Zhao à Marvel. Le lauréat d’un Oscar était un fan et voulait réaliser un film Marvel et, selon Feige, a d’abord été élevé pour Black Widow:

«Eh bien, mon souvenir des événements, qui est toujours teinté par nos propres expériences, bien sûr, est qu’elle est apparue pour la première fois pour« Black Widow ». Brad Winderbaum, qui est un producteur de «Black Widow», a eu une première rencontre avec elle, puis elle allait revenir et faire une réunion de pitch – mais elle s’en est sortie. Elle n’avait pas le temps, ou elle n’était pas encore prête, ou peut-être qu’elle était partie tourner ou préparer «Nomadland» – je ne me souviens pas exactement. C’est le genre de cinéastes avec lesquels nous voulons travailler, quelle que soit la taille du film qu’ils ont réalisé auparavant. Des voix uniques, avec des choses uniques à dire. Et dans son cas, ce qui n’est en aucun cas une condition préalable, elle était une fan géante, à la fois du MCU et des fans de bandes dessinées et du genre. Vous ne devineriez pas nécessairement en regardant ses films. C’était donc chouette qu’elle le fasse savoir. Et puis plus tard, Nate Moore commençait à dresser sa liste pour les cinéastes sur «Eternals», et elle était sur la liste pour cette raison: parce que nous savions qu’elle était dans notre monde. Les deux ont commencé à travailler sur quelque chose qu’ils m’ont ensuite apporté, et c’était un terrain absolument spectaculaire que Chloé a mis en place. Une présentation que Chloé a organisée sur une histoire tentaculaire très audacieuse et très ambitieuse de 7000 ans sur l’humanité et notre place dans le cosmos.

Et tandis que Feige a continué à faire l’éloge de Zhao et de son style (comme il se doit), il nous a également donné un aperçu du film – plus précisément comment Sersi de Gemma Chan est, en fait, le rôle principal:

«En ce qui concerne le casting, cela l’a également affecté. Il y avait des personnages que nous passions d’hommes à femmes, il y avait des personnages dont nous savions comment nous les altérions à partir des livres. Mais ensuite, il s’agissait aussi de casting. Donc pour Sersi, par exemple – et s’il y avait une tête dans cet ensemble, c’est Sersi, c’est Gemma Chan – nous avons regardé et lu toutes sortes de femmes pour cette partie. Et j’ai fini par vraiment croire que Gemma était la meilleure pour ça. Et heureusement, elle a prouvé que c’était le cas dans le film final.

Maintenant, c’est non seulement excitant pour Chan (que les fans connaissent peut-être de Crazy Rich Asians), mais aussi pour nous, les nerds de Marvel, de plonger et de comprendre ce que cela signifie pour le film. Dans les bandes dessinées, c’est un être ancien qui est membre des éternels et vivant depuis des siècles. Dans les temps modernes, c’est une fille de New York qui organise des fêtes somptueuses pour les riches et les célèbres. Alors, mon genre de fille.

Mais elle a une association avec les Avengers, puisqu’elle les a invités à une fête qu’elle a organisée. Cela signifie-t-il que nous verrons peut-être des parties de l’histoire de Sersi et de son implication avec les Avengers sur grand écran également? Les éternels vont-ils se concentrer sur ses siècles d’avant cette époque? Honnêtement, qui sait? Je suis juste enthousiasmé par la vision et la direction de Zhao, associées au pouvoir d’étoile de Gemma Chan. Nous, les fans de Marvel, allons sûrement vous régaler!

