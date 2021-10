Gemma Collins achète une énorme sculpture d’éléphant en bois de 22 000 £

Gemma Collins était aux anges avec son éléphant en bois (Photo : Instagram)

Gemma Collins a révélé que le dernier ajout à son jardin géant est une sculpture en bois tout aussi énorme d’un éléphant.

La star de télé-réalité, 40 ans, s’est rendue sur Instagram pour montrer sa dernière fonctionnalité de jardin qui venait d’être livrée, coûtant 22 000 £ à une œuvre caritative.

Elle a dit à ses partisans: «Donnez toujours aux animaux. Je suis si heureuse d’accueillir ma belle MATRIARCHE ELEPHANT, ses yeux sont juste magnifiques et magiques.

» S’IL VOUS PLAÎT soyez gentil avec les animaux @coexistence.story elle est si belle et je suis si heureux de l’avoir dans mon jardin parmi les arbres topiaires #coexistence #elephantfamily. «

La sculpture d’éléphant matriarche pèse un énorme 300 kg et les fonds collectés par CoExistence grâce à leur vente vont à des organisations locales à travers l’Inde qui permettent aux gens et à la faune de vivre ensemble plus pacifiquement.

Les sculptures sont disponibles en quatre tailles, avec le bébé éléphant, un veau de 100 kg, à partir de 6 000 £, tandis que la plus grande vous coûtera 30 000 £ et chacune est unique.

Depuis qu’elle a emménagé dans son manoir d’Essex plus tôt dans l’année, Gemma a travaillé dur pour transformer la maison et le jardin à son goût.

Bien qu’elle ait du mal à arroser les arbres au fond de son jardin, Gemma a investi dans de plus en plus d’arbustes pour la propriété ainsi qu’une somptueuse piscine.

Gemma Collins



Gemma a également fait installer sa propre cabane de style Ibiza dans la cour arrière pour les journées plus ensoleillées, et s’est assurée de tenir ses abonnés au courant des progrès.

Étant donné que la généreuse star a versé une somme si importante à la charité pour son propre éléphant en bois, nous ne serions pas surpris si elle complète la famille et en ajoute quelques-unes de plus au troupeau à une date ultérieure.

