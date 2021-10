Gemma Oaten d’Emmerdale rejoint Coronation Street

Gemma est surtout connue pour son travail sur Emmerdale (Photo: ITV)

La star d’Emmerdale Gemma Oaten a rejoint le casting de Coronation Street, a-t-on révélé.

L’actrice, mieux connue du public sous le nom de Rachel Breckle d’Emmerdale, fera ses débuts dans les pavés dans les scènes à venir, dans le rôle de la nouvelle venue Isla.

Isla est « courageuse », selon Gemma, et n’a pas peur de faire ce qu’elle veut.

« Je dirais qu’elle est audacieuse », a déclaré la star du savon. «Je l’ai trouvée assez courageuse et courageuse. Elle sait qui elle est et la possède.

‘Isla entre, tout manteau de fourrure et [no knickers] – eh bien, elle portait des culottes, ne t’inquiète pas !

« Tu sais, le manteau et le gilet en fausse fourrure de vison. Elle n’a pas peur d’avouer qui elle est et d’être un peu flirteuse. Dieu me garde d’utiliser le mot « sexy », ce n’est pas moi parce que je ne suis pas sexy du tout ! Elle avait l’impression d’être un personnage sexy.

‘Le monde est à part [from Emmerdale’s Rachel].’

Isla sait certainement ce qu’elle veut. Mais qu’est-ce qu’elle veut au juste ? Eh bien, la réponse à cette question est : Tyrone Dobbs (Alan Halsall) !

Discutant de ce qui attire Isla vers Ty, Gemma a déclaré: «Au moment où elle le voit tenir tête à [her daughter] Penny à la fête des enfants et il lui donne pourquoi, Isla dit : « Vas-y, mon gars !

Isla jettera son dévolu sur Tyrone (Photo: ITV)

«Je pense qu’il y a un élément d’Isla qui aime l’excitation et vivre à la limite, et elle le voit en lui et elle veut en savoir plus.

«Il y a un lien là-bas, comme vous pouvez le constater, Isla aime sa fille. Elle le voit dans Tyrone, au fur et à mesure que les scènes se déroulent, vous avez l’impression que son partenaire n’est pas un bon père. C’est à ce moment qu’elle pense : « C’est ce dont j’ai envie !

Tout comme toutes les histoires d’amour jamais racontées sur les célèbres pavés, cette nouvelle romance naissante sera tout sauf simple, car il apparaît bientôt qu’Isla est mariée !

https://www.youtube.com/watch?v=HA_GopZ1nNQ

‘Isla dit à Tyrone qu’elle aimait être mariée, mais [her husband Tony] était une sorte de mec avec une pipe et des pantoufles », a poursuivi Gemma. « Alors Tony entre, et il n’est pas pipe et pantoufles ! Le pauvre Tyrone s’en va : « c’est qui ? »

‘Isla est au milieu. Vous pouvez voir une teinte de: « [Tony] se bat pour moi, il me veut ! », mais quand Tyrone reçoit un coup de poing, elle dit : « Oh mon dieu, qu’est-ce que tu fais ?! et c’est là que certaines des réalités réelles de leur relation sortent.

‘Tony dit que tu es censé sortir avec les filles, et elle lui dit : « Je suis avec le père d’une des amies de notre fille, avec qui si tu passais du temps, tu le saurais. »

