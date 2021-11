Gemma Whelan de GoT révèle ce que c’était que de filmer des scènes de sexe

Game of Thrones et les « scènes de sexe » vont à peu près main dans la main, mais, à notre grande surprise, toutes ces scènes torrides sont en fait venues avec peu ou pas de direction, selon Gemma Whelan.

Dans une interview avec The Guardian, Whelan a révélé que la série n’avait pas de coordinateur d’intimité – qui est utilisé non seulement pour aider à réaliser la vision du réalisateur, mais aussi pour maintenir la sécurité des acteurs. Sans un, les acteurs ont été laissés à veiller les uns sur les autres sur le plateau, et ont apparemment conduit à un peu de « désordre frénétique ».

« Ils avaient l’habitude de dire : ‘Quand on crie à l’action, fonce !' », a déclaré l’actrice de Yara Greyjoy à la publication. « Mais entre les acteurs, il y avait toujours un instinct de vérification les uns avec les autres. »

Whelan a rappelé qu’une scène l’avait amenée à vérifier son partenaire de scène. « Elle était tellement exposée que nous avons discuté ensemble de l’emplacement de la caméra et de ce dont elle était satisfaite », a-t-elle poursuivi. « Un réalisateur peut dire : ‘Mordre un peu les seins, puis gifler ses fesses et partir !’, Mais j’en parlais toujours avec l’autre acteur. »