Gemme, les exportations de bijoux baissent de 4,21% en novembre à Rs 17 784,92 cr: GJEPC

Les exportations globales de pierres précieuses et de bijoux de l’Inde en novembre ont diminué de 4,21% à 17 784,92 crores de roupies (2 384 millions USD) par rapport au même mois de l’année dernière en raison d’une interruption de l’activité manufacturière pendant Diwali, a déclaré le Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) Mardi.

Les exportations totales en novembre 2020 s’élevaient à 18 565,31 crore de roupies (2 582,39 millions USD), selon les données de GJEPC.

La baisse était attendue en raison d’une interruption de l’activité manufacturière pendant Diwali.

« Les performances d’exportation de pierres précieuses et de bijoux de l’Inde jusqu’en 2021 ont été bien au-delà de nos attentes à la même époque l’année dernière. La bonne nouvelle est que le plus grand pays consommateur de bijoux au monde, les États-Unis, a augmenté ses achats en Inde cette année. Nous prévoyons d’atteindre l’objectif d’exportation de 41,65 milliards de dollars au cours de cet exercice », a déclaré le président du GJEPC, Colin Shah.

Il a déclaré qu’en novembre, il y avait eu une légère baisse des expéditions d’une année sur l’autre, principalement en raison de la rupture de l’activité manufacturière pendant Diwali.

GJEPC a recommandé au gouvernement quelques réformes politiques à envisager dans le budget de l’Union 2022-2023, y compris la réduction des droits d’importation sur les diamants taillés et polis, l’or et d’autres métaux précieux, et une modification des dispositions fiscales pour permettre la vente de brut des diamants dans les zones spéciales notifiées de Mumbai et de Surat, ce qui aiderait l’industrie à atteindre son objectif d’exportation de 70 milliards de dollars au cours des prochaines années, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les exportations de diamants taillés et polis (CPD) en novembre ont diminué de 20,41 % pour atteindre 9 719,72 crores de roupies (1 302,78 millions de dollars américains) contre 12 212,79 crores de roupies (1645,19 millions de dollars américains) le mois correspondant de l’année dernière.

Cependant, les exportations totales de bijoux en or ont augmenté de 38,24% pour atteindre 5 286,23 crores de Rs en novembre, contre 3 823,82 crores de Rs (515,38 millions de dollars) pour la même période de l’année précédente.

Les exportations brutes provisoires de bijoux en argent pour la période avril-novembre 2021 ont affiché une croissance de 20,47% à Rs 12 552,39 crore (1 691,86 million USD) contre 10 419,33 crore Rs (1 400,04 millions USD) au cours de la même période de l’année précédente.

Les exportations brutes provisoires de pierres précieuses de couleur pour la période d’avril à novembre ont également enregistré une croissance de 96,1% à Rs 1 480,96 crore (USD 199,7 millions) par rapport à Rs 755,2 crore (USD 101,56 millions) au cours de la même période de l’année dernière.

