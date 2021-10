Gemmes du Nouveau Monde – Comment obtenir des gemmes dans le Nouveau Monde et ce que fait chaque gemme

Les gemmes du Nouveau Monde sont un moyen de haut niveau d’augmenter à la fois vos dégâts et vos défenses.

Les gemmes sont difficiles à trouver et nécessitent un peu de chance, et cela double quand il est temps de les affiner. Cependant, vous aurez besoin des bonus supplémentaires qu’ils offrent si vous effectuez des missions de faction ou d’autres tâches de haut niveau.

Gemmes du Nouveau Monde – Comment obtenir des gemmes dans le Nouveau Monde



Obtenir des gemmes dans le Nouveau Monde dépend en grande partie de la chance. Ils proviennent de l’extraction de fer, d’argent, d’or, de platine, de métal étoilé et d’orichalque, mais la chance de trouver une gemme est assez rare. Tout comme vous le faites lorsque vous extrayez des minerais rares, vous voudrez manger de la nourriture de la famille des pommes de terre pour augmenter votre chance d’extraction ou équiper le charme du mineur.

Les meilleures chances de trouver des pierres précieuses proviennent des gisements de fer et d’argent, qui sont tous deux abondants autour de Windsward. Cependant, certains joueurs signalent de plus grandes chances de trouver des gemmes dans l’expédition du temple d’Amrine. Ces expéditions ne se déverrouillent qu’après avoir acquis le bâton d’Azoth, alors assurez-vous de terminer les quêtes de l’ermite si vous voulez essayer cette route.

Bien sûr, les riches explorateurs ont également la possibilité d’acheter des pierres précieuses et des pierres précieuses au poste de traite.

Les gemmes sont disponibles en quatre niveaux de rareté, avec des gemmes plus rares offrant des compétences plus puissantes.

Gemmes du Nouveau Monde – Fabrication de gemmes du Nouveau Monde



Cependant, trouver des pierres précieuses n’est que la première étape. Les raffiner grâce à l’artisanat nécessite des essences spéciales, ou motes, qui correspondent à l’élément de la gemme. Ces motes sont spécifiques à certaines plantes et vous aurez besoin d’une récolte d’au moins niveau 50 pour les récolter.

Emplacements des motes du Nouveau Monde – Où trouver tous les motes du Nouveau Monde



Mote Harvest Location Water Motes Rivercress à Windsward et Everfall, nœud Springstone à Monarch’s Bluffs Fire Motes Dragonglory à Windsward, nœud minier Scorchstone, Air Motes Shockbulb à Monarch’s Bluff, Shockspire nœud à Windsward et First Light Earth Motes Earthspine à Brigand’s Pass et Weaver’s Fen, Nœud Earthcrag à Windsward et First Light Death Motes Blightroot à Lake Genevieve, nœud Blightcrag à Windsward et First Light Soul Motes Soulsprout à Everfall et Windsward, nœud Soulspire à Everfall et Windsward

Gemmes du Nouveau Monde – Chaque gemme du Nouveau Monde et ce qu’elle fait



Ce sont les pierres précieuses que vous pouvez insérer dans des armes ou des armures en faisant simplement glisser la pierre précieuse sur votre pièce d’équipement. Réfléchissez bien avant de les remplacer, cependant. Vous ne pouvez pas supprimer et réutiliser les gemmes. Les enlever détruit la gemme.

Les gemmes peuvent avoir deux effets différents selon l’endroit où vous les placez. Sur les armes, elles augmentent votre attaque, et évidemment, si vous mettez une pierre précieuse dans une armure, cela améliore votre défense.

Effet de pierre précieuse Topaze Convertit les dégâts en foudre ou offre une résistance à la foudre Rubis Convertit les dégâts en feu ou offre une résistance au feu Pierre de lune Augmente les dégâts lorsque la santé est inférieure à 30% ou réduit les dégâts Slash Onyx Augmente les dégâts infligés aux ennemis en pleine santé ou augmente la résistance aux dégâts Opale Augmente les dégâts lorsque l’endurance est faible ou augmente l’absorption élémentaire Saphir Convertit les dégâts en arcanes ou offre une résistance aux arcanes Jaspe Augmente les dégâts après trois coups consécutifs ou augmente la résistance aux coups Malachite Augmente les dégâts contre les ennemis affectés par CC ou réduit les dégâts élémentaires Ambre Convertit les dégâts en nature ou réduit les dégâts entrants dégâts de la nature Améthyste Convertit les dégâts en vide ou réduit les dégâts de vide entrants Aigue-marine Convertit les dégâts en glace ou réduit les dégâts de glace entrants Diamant Augmente les dégâts en pleine santé ou augmente l’absorption physique et élémentaire Émeraude Augmente les dégâts contre les adversaires avec de faibles HP ou réduit les dégâts de poussée

Les gemmes ne sont qu’une partie de la fabrication d’une bonne armure dans le Nouveau Monde. Vous devrez également augmenter vos niveaux d’artisanat et obtenir des gouttes chanceuses, mais même la meilleure armure ne vous gardera pas en vie si votre choix d’arme et vos constructions ne sont pas optimisés.