Gen Art revient à la Fashion Week d’IMG à New York – WWD

LES ENFANTS DE RETOUR: Gen Art sera de retour sur le devant de la scène à la Fashion Week d’IMG à New York.

Engagé dans ses racines d’être une rampe de lancement pour les jeunes créatifs, Gen Art est une opération axée sur les créateurs qui vend des abonnements pour atteindre son public afin que les consommateurs achètent les marques de mode qu’il promeut.

Les deux jours de programmation de cette semaine incluront le 25e anniversaire de « Fresh Faces in Fashion », qui célèbre les talents émergents. Equalshuman, une ressource de vêtements de sport fluides et respectueux de l’environnement, est le 25e récipiendaire du prix. À son tour, le spectacle Gen Art x Equalshuman aura lieu jeudi soir dans le cadre du calendrier IMG jeudi à Spring Studios.

L’événement est présenté comme un événement entièrement immersif qui combine la mode, la musique et l’art. Selon les organisateurs, 300 dirigeants de l’industrie et nouveaux membres de Gen Art sont attendus pour une présentation de deux heures sur la terrasse extérieure de Spring Studios. Un chanteur d’opéra, un acrobate, des skateurs et des ballerines feront partie du premier spectacle d’Equalshuman. Par la suite, un événement post-spectacle aura lieu à l’hôtel Roxy.

Gen Art a d’autres événements à l’ordre du jour, notamment une table ronde NYFW Fashiontalks qui sera organisée vendredi par Gen Art et WedgeHR, une société spécialisée dans les outils technologiques d’interview vidéo pour les ressources humaines. Au cours des prochains mois, l’entreprise lancera WedgeWomen, une initiative visant à aider les femmes à réintégrer le marché du travail, à la suite des retombées de la pandémie. Sur un autre front, Gen Art identifiera 10 marques de mode appartenant à des femmes ou celles qui ont l’intention d’embaucher plus de femmes pour leur donner accès à la plate-forme d’entretiens vidéo de Wedge pendant un an.

La conférence « Le pouvoir de la vidéo dans les industries de la mode et de la création » sera animée par le fondateur et directeur général de WedgeHR, Matt Baxter, avec la contribution de l’actrice de « Glee » Samantha Ware, de Keri Ingvarsson de Gen Art, de l’éditeur de mode Derek Warburton, de l’auteur Theo Rokos, Jess Licata et Alison Vitolo d’Equalshuman et d’autres. (Jodi Ingham est la directrice créative d’Equalshuman.) Il y aura également de l’art mur à mur et une boucle vidéo mettant en valeur les défilés de mode Gen Art mettant en vedette des personnalités telles que Zac Posen, Phillip Lim et Shoshanna Lonstein à leurs débuts en tant que designer.

L’événement de deux jours offrira une entrée gratuite aux blogueurs de mode, à la presse, aux acheteurs et à certains médias. Il se concentrera également sur la communauté des membres payants de Gen Art avec un lien pour effectuer des achats via le compte Instagram de Gen Art.

Vingt pour cent des revenus des membres de Gen Art sont destinés à #LightUpMBC, un organisme de bienfaisance qui collecte des fonds pour la recherche sur le cancer du sein métastatique. Mille adhésions fondatrices de Gen Art ont récemment été offertes aux résidents de la ville de New York pour participer à des événements exclusifs de mode, de cinéma, de musique, d’art, de sport et de gastronomie. Gen Art prévoit des événements mensuels pour le reste de cette année et l’année prochaine, notamment un rassemblement du Super Bowl « SuperSaturday » en janvier et un autre lien avec Coachella.