Gen Art vise à créer des adhésions avec Second Cities, des marques d’entreprise – WWD

Gen Art se repositionne pour les activités post-pandémiques tout en restant fidèle à ses efforts pour aider les concepteurs à augmenter les ventes.

Jeudi, Gen Art organisera un événement en plein air gratuit et un défilé de mode au Grey Matter Museum de Newport Beach, en Californie. Ninja Monk, le récipiendaire de Gen Art Fresh Faces de cette année, proposera des looks de piste que les invités pourront acheter via les codes QR de la marque. Tous les acteurs et modèles sont des habitants âgés de 16 à 60 ans. Il y aura également une installation artistique organisée par la galeriste Ethos Contemporary Art Georgeana Ireland, qui est également la nouvelle directrice artistique résidente de Gen Art.

Ninja Monk a été créé par Saundra Saulnier et Helga Solrun. Le premier, qui est le concepteur principal, a créé des modèles supplémentaires pour les modèles à arborer dans les installations artistiques qui comprendront des peintures et des images d’Amber Goldhammer et de David Krovblit. Il y aura une performance finale avec l’artiste d’enregistrement triple platine Luciana (de la renommée « I’m Still Hot » avec Betty White) et DJ Glovibes. L’objectif est de vendre des adhésions Gen Art aux participants qui conduiront à des invitations à de futurs événements et offres.

Cibler des villes secondaires comme Newport Beach, dans l’ombre de Los Angeles, fait partie de la stratégie de Gen Art. «Beaucoup de gens ont déménagé un peu en dehors de LA dans la vallée de l’Hudson, NY, et restent en permanence dans les Hamptons. Nous avons décidé que Gen Art revienne et ait vraiment du sens, nous devons créer des adhésions dans des villes secondaires », a déclaré Keri Ingvarsson, partenaire et présidente de Gen Art. « Nous voulons toujours savoir ce que nous faisons à New York. Nous voulons apporter notre designer dans les lumières. Mais notre base de membres regarde vraiment beaucoup de gens ont déménagé. À Newport Beach, il y a beaucoup de gens de New York, d’Europe, de Chicago, de Miami, des tonnes de gens de LA même si c’est à 45 milles au nord. C’est un mode de vie totalement différent. Google et Spotify ont ouvert des bureaux ici au bord de l’eau.

N’étant plus intéressée à organiser le grand événement uniquement pour le grand événement, elle a déclaré: «Il ne s’agit plus de mettre le nom de Gen Art dans les lumières. Il s’agit de mettre les marques [names] dans les lumières pour qu’ils puissent vendre des vêtements.

Une partie de l’attrait de Ninja Monk étant nommé Fresh Face, c’est qu’ils ont une usine à Los Angeles. Alors que Gen Art soutiendra l’entreprise, Ninja Monk donnera à Gen Art l’opportunité de travailler avec trois jeunes marques californiennes pour utiliser leur usine ou leurs services afin de créer une première collection ou une nouvelle collection pour ceux qui ont des problèmes de production liés à la pandémie.

« Nous sommes une organisation avec un héritage. Nous apportons le respect de l’industrie et un public de consommateurs. Nous voulons utiliser ce public pour faire avancer les marques de mode afin qu’elles puissent vendre des vêtements », a-t-elle déclaré.

Gen Art travaille actuellement avec trois marques d’entreprise – American Express, Chase (en particulier son titulaire de carte, les femmes et les femmes dans les programmes d’affaires) et Wedge HR, une entreprise de technologie spécialisée dans les curriculum vitae vidéo. En utilisant leurs bases de données, les consommateurs se voient proposer des incitations à devenir membres de Gen Art, ce qui leur permettrait d’acheter des marques héritées et anciennes de Gen Art, des séances de stylisme personnel ou d’assister à des événements spéciaux en ligne et dans la vraie vie.

Fidèle à ses racines d’être une rampe de lancement, Gen Art reste le créateur d’abord, vendant des abonnements pour atteindre son public afin que les consommateurs achètent les marques de mode. Mettant l’accent sur l’expérience et l’immersion, Ingvarsson a déclaré : « Ce n’est pas comme si vous veniez pour un défilé de mode parce que c’est à Newport Beach. C’est sur le port dans un immense musée. Ce n’est pas la semaine de la mode. Vous n’allez pas les faire entrer dans la maison pendant 15 minutes. Il est trois heures. Nous voulons qu’il soit immersif. Il y a un DJ. Tous les artistes porteront des looks Ninja Monk, car ce sont des vêtements fluides.

Après des années d’événements de mode à grande échelle avec des sponsors corporatifs, Gen Art adopte une approche plus spécialisée avec le 25e anniversaire de sa division mode. Notant à quel point le parrainage s’élevait à 10 millions de dollars à un moment donné, elle a déclaré que cela avait conduit à embaucher un personnel important et à devenir davantage une entreprise événementielle. « Gen Art a vraiment commencé comme une capsule pour soutenir les jeunes talents, lorsqu’un programme de mode a été créé en 1996. Il s’agissait juste de dénicher ce jeune talent auquel il a donné une véritable plateforme, de les mettre en semaine de la mode et devant de vrais acheteurs. a déclaré Ingvarsson, citant Zac Posen et Phillip Lim comme exemples.

À cette époque, l’objectif était d’aider les créateurs à vendre des vêtements. Au fur et à mesure que les médias sociaux gagnaient du terrain, Gen Art a essayé différents médiums, comme organiser un festival de cinéma pendant 14 ans. En 2010, l’organisation « était en difficulté » en raison de sa dépendance à l’égard de grandes entreprises commanditaires et du personnel et des frais généraux nécessaires pour soutenir cela. « Je fais partie de ça. Je faisais partie des équipes. Je ne parle de personne dans le passé », a déclaré.

Alors que Gen Art est juste à la mode, l’une des priorités reste de garder les jeunes designers employés et rémunérés, que ce soit par le biais de projets d’entreprise ou d’autres moyens.

Grâce à des liens avec une marque d’entreprise, Gen Art étudie actuellement des opportunités pour Brandon Maxwell, a déclaré Ingvarsson. Tout paiement financier pour les services vient des entreprises, pas des créateurs de mode. Au lieu d’organiser de grands événements de mode comme des défilés pour les entreprises sponsors, Gen Art développe des opportunités d’achat innovantes pour les consommateurs, des sessions de style de vie en ligne avec des designers sympathiques et d’autres moyens d’établir un lien émotionnel avec les acheteurs, a déclaré Ingvarsson.

De plus, Gen Art essaie de donner des opportunités aux jeunes créateurs « qui peuvent faire des vêtements, gérer un public et ne font pas de vêtements dans leur cuisine, mais personne ne sait qui ils sont. Comment pouvons-nous organiser, trouver les meilleures marques, puis proposer ces vêtements aux consommateurs afin que ces marques puissent rester en affaires », a-t-elle déclaré.

L’événement de jeudi sera le premier organisé par Gen Art depuis plus d’un an. En février 2020, Gen Art a organisé un défilé de mode-bénéfice payant pour “Born This Way” de Lady Gaga avec quelques créateurs de mode émergents. Gen Art entretient des liens avec la maquilleuse du lauréat d’un Grammy, Sarah Tanno, depuis environ 14 ans.

Dans la perspective des liens potentiels pour la Fashion Week de New York en septembre, qui créeront une communauté tout en commercialisant une marque et en aidant à vendre des vêtements, Ingvarsson a déclaré : « Ce ne serait plus un défilé à 150 000 $. Je veux mettre notre temps, nos relations, notre équité et notre argent sur les designers. »