GÊNANT! Tom Friedman du NYT se ridiculise en glorifiant un «  Biden Boom  » ⋆ .

Le chroniqueur du New York Times, Tom Friedman, veut que le président Joe Biden stimule l’économie à un tel niveau de sucre que le GOP de l’ancien président Donald Trump ne reprendra pas le contrôle de Washington.

Friedman a craché dans son éditorial absurde «The Biden Boom» que Biden a une «chance de suralimenter l’économie». Cependant, Friedman a ensuite passé huit paragraphes sans même parler une seule fois de l’économie. Au lieu de cela, il a lancé une diatribe anti-GOP et a pleuré comment il pensait qu ‘«une fois que Joe Biden a pris en charge mon inquiétude quant à la façon dont nous sommes arrivés à perdre notre démocratie disparaîtrait bientôt. Ce n’est pas le cas.

Il a également craché la folie raciste selon laquelle le GOP des élections post-2020 avait «décidé de brûler des morceaux de [the] pont et rivaliser uniquement pour une Amérique du XXe siècle dominée par les Blancs.

Friedman a déclaré plus tard que pour arrêter le Trump GOP, Biden devait «fournir de vraies choses qui permettent à tous les Américains de réaliser leur plein potentiel». Il a continué: « Et la clé pour cela est de s’assurer que le stimulus de 1,9 billion de dollars et sa proposition verte / d’infrastructure à venir de 3 billions de dollars livrent réellement comme promis.. » Friedman a déclaré que Biden devrait «non seulement canaliser son FDR intérieur, mais aussi un petit Ronald Reagan et un capitalisme déchirant». Friedman a fait valoir que si Reaganomics et le désastreux État-providence du New Deal de FDR appartenaient à la même phrase. [Emphasis added.]

Il semble également avoir adopté l’idée que l’argent des contribuables pousse sur les arbres:

Si nous faisons cela correctement, la relance de Biden alimentera une économie déjà en restructuration et la suralimentera. Avec autant d’argent bon marché disponibles, tant d’accès bon marché à l’informatique de haute puissance, tant de nouveaux services en cours de numérisation et tant de nouveaux problèmes à résoudre, nous avons tous les ingrédients pour une explosion d’innovation, de start-ups et de destruction créative. » [emphasis added.]

Friedman a également tenté de semer la confusion dans le capitalisme en encourageant Biden à donner suite à ses propositions éco-extrémistes: «Biden doit également maximiser ses aspirations vertes. Il ne s’agit pas seulement de libérer des dépenses. Ce [sic] aussi sur la libération du capitalisme. Friedman a stipulé que l’Amérique a besoin de «beaucoup de tout», y compris «l’éolien», «l’énergie solaire» et «l’hydroélectricité». Il a affirmé que l’une des façons dont le gouvernement peut réduire les coûts de l’énergie verte consiste à utiliser «son pouvoir d’achat pour réduire les coûts. » [Emphasis added.] Qu’est-ce que le «pouvoir d’achat» du gouvernement a à voir avec le capitalisme?

Friedman a poursuivi ses absurdités: «[O]nce que ces technologies vertes sont abordables, a déclaré [Energy Innovation CEO Hal] Harvey, vous stimuler le secteur privé pour les rendre toujours moins chers et plus efficaces en demandant au gouvernement de fixer des normes de performance améliorées chaque année. » [Emphasis added.]

Il a utilisé la décision de la Californie en 2020 d’interdire la vente de nouvelles voitures à moteur à combustion interne d’ici 2035 à titre d’exemple. L’Institute for Energy Research a reproché à l’interdiction de la Californie de placer «les Californiens dans un dilemme financier de ne pas pouvoir se payer un véhicule». Mais, selon Friedman, ce n’est que du «capitalisme intelligent».

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le New York Times au 800-698-4637 et exigez qu’il se démarque de la propagande de Tom Friedman.