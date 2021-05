Genba, le dernier spin-out du studio PSL-Fortive, lève des fonds pour l’application vocale de travail industriel

Les cofondateurs de Genba, Bruce Kaufman et Emory Sullivan. (Photos de Genba)

Nouveau spinout: Genba est sorti du mode furtif jeudi, révélant son logiciel conçu pour la main-d’œuvre industrielle. La société est la dernière née d’un studio d’innovation en démarrage à Seattle dirigé par Pioneer Square Labs (PSL) et le géant industriel coté en bourse Fortive, qui a investi dans un tour de table pour Genba. Le montant du financement n’a pas été divulgué.

La technologie: L’application mobile de Genba aide les équipes de maintenance à terminer le travail sur le terrain et à capturer des connaissances via la reconnaissance vocale qui est formée sur le vocabulaire spécifique d’une entreprise. L’idée est d’améliorer la saisie et le partage d’informations en remplaçant la méthode traditionnelle d’enregistrement au stylo et papier. L’entreprise de 5 personnes compte une poignée de grands clients, dont GE Power.

«Parce que ces travailleurs n’ont pas accès aux ordinateurs et souvent ne peuvent / ne peuvent pas taper sur de petits téléphones (par exemple, parce qu’ils portent des gants), Genba conçoit une interface utilisateur vocale qui peut être utilisée avec précision dans dans lesquels le jargon technique et le bruit limitent la plupart des systèmes vocaux », a déclaré Bruce Kaufman, PDG et co-fondateur de Genba.

Leadership: Kaufman a précédemment travaillé chez Cobalt Technologies, DuPont, Fluke et Modus avant de rejoindre PSL en tant qu’entrepreneur en président en août. Il a cofondé Genba avec Emory Sullivan, qui a également travaillé chez Fluke et passé un an chez Fortive, qui possède Fluke et est basé dans la région de Seattle.

Studio: PSL s’est associé à Fortive l’année dernière pour créer de nouveaux produits et lancer des sociétés. Le premier spin-out, TeamSense, a été lancé l’été dernier avec une plate-forme logicielle qui aide les employeurs à suivre les symptômes du COVID-19 sur le lieu de travail. Le second, Quivr, développe un outil de caméra intelligente alimenté par l’IA qui peut détecter l’application correcte de désinfectant pulvérisé et générer des rapports de nettoyage en profondeur.

Fortive et PSL prennent une participation lors du lancement de startups ensemble. Le modèle permet la création d’entreprises qui deviendront soit des entreprises autonomes soutenues par du capital-risque, soit seront acquises par Fortive lui-même.