Genderless Gems: l’accessoirisation a franchi une étape avec les bijoux gender-fluides, la nouvelle tendance en vogue

L’année dernière, la marque de luxe Louis Vuitton a présenté LV Volt, une collection de bijoux unisexes arborant les initiales emblématiques LV sur des bracelets, bagues, pendentifs et bracelets en argent et en or. Riche de lignes ultra-graphiques et de fluidité liquide, la collection de déclaration a été conçue par Francesca Amfitheatrof, directrice artistique horlogerie et joaillerie de Louis Vuitton, également créatrice de Thief & Heist, une marque de bijoux unisexes. Le film de la campagne mettait en vedette un groupe diversifié de personnes – le danseur principal du Ballet de l’Opéra de Paris, Hugo Marchand, l’acteur suédois oscarisé Alicia Vikander, l’artiste française Sharon Alexie et le mannequin chinois XiaoXing Mao.

En mettant en avant des bijoux genrés, la marque emblématique est dans l’air du temps. Aujourd’hui, l’accessoirisation n’est en rien différente de la façon dont nous nous habillons et tant de marques et de marques proposent des sensibilités de design new-age dans des pièces comme des chaînes, des bracelets, des bagues, etc., mélangeant la mode masculine et féminine.

Pas seulement Louis Vuitton, la nouvelle collection de la marque italienne de bijoux et de montres de luxe Bvlgari, intitulée B.Zero1 Rock, est également sans genre, inspirée des conduites de gaz et du Colisée de Rome. «Pourquoi les bijoux devraient-ils être séparés par sexe?» demande Eishita Puri, basée à Delhi, la fondatrice de la marque de bijoux locale Eurumme, qui propose une gamme d’accessoires fluides. «La même chaîne, par exemple, peut être portée par tous les sexes, si elle est conçue avec soin», ajoute-t-elle.

Alerte de tendance

Il existe aujourd’hui une multitude de marques à travers le monde qui offrent des choix de bijoux fluides entre les sexes. Basé à Miami, Eliou, la marque ornée par le mannequin américain Gigi Hadid, est l’idée originale de Duda Teixeira et Cristina Mantilla. Elle propose des colliers faits à la main et personnalisés en perles, perles et coquillages, ainsi qu’une gamme unique de boucles d’oreilles brodées à la main dans une collection décontractée sophistiquée adaptée à toutes les tranches d’âge.

Plus près de chez nous, nous avons la marque Outhouse, basée à Delhi, qui propose des bijoux en or modernes et minimalistes et propose une vision intéressante des colliers, ce que l’on peut voir dans leurs nombreuses campagnes commerciales portées par les hommes et les femmes. Perthro, basé à Calcutta, fondé par Ritumainty Mondal, a également des designs minimalistes et délicats.

Ensuite, bien sûr, il y a Mia, une collection de bijoux légers et tendance de Tanishq. L’une de ses pièces est une broche en diamant ou une épinglette en forme de libellule, découpée et moulée. Il convient aux denims, vestes, manteaux et saris. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que le design et les contours de la pièce d’argent impertinent ne sont pas séparés par sexe. Il existe plusieurs autres pièces non binaires proposées qui sont indépendantes de la taille ou peuvent être commandées dans une large gamme de tailles, conformément aux codes de conception de base: légères, minimales et de style international.

Alors, que gardent les designers à l’esprit lors de la conception de tels bijoux? Selon Puri, le genre est une construction sociale et il faut garder à l’esprit les principes de base pour un design unisexe. «En concevant une pièce fluide, j’essaie de ne pas penser au genre pour lequel je crée… à la place, je pense à l’individu pour lequel je crée.

Certains jours, on peut se sentir masculin, d’autres jours féminin… à chacun le sien! Le point clé est que la pièce doit avoir une réelle utilisabilité pour tous les genres », affirme Puri, qui a lancé Eurumme en 2015. Les pièces de la marque sont souvent ornées par des célébrités, dont les acteurs Sonam Kapoor Ahuja et Aishwarya Rai Bachchan.

Le boom de la tendance peut être attribué aux hommes, en particulier à ceux qui sont aux yeux du public, qui ont osé repousser les limites, briser les stéréotypes et faire des déclarations de mode. «Le concept de bijoux fluides entre les sexes a eu une énorme poussée ces derniers temps en raison d’une nouvelle perspective dans l’expression de la mode et le style des jeunes idoles de la télévision et du divertissement comme Harry Styles, Ranveer Singh, etc., pour n’en nommer que quelques-uns», partage Mumbai- basé Percy Visaria, créateur-fondateur, Soulful, une marque de fusion classique unisexe. «Les pièces fluides entre les sexes en or, en laiton et dans d’autres métaux créent une esthétique de style forte pour 2021 et la demande en Inde augmente définitivement, car les pièces faciles à coiffer ont une demande plus élevée que les pièces dynamiques», ajoute-t-elle.

Le créateur de mode né à Odisha et basé à New York, Bibhu Mohapatra, est d’accord: «Le style a été principalement dirigé par de jeunes artistes et artistes comme l’acteur américain Timothee Chalamet et le chanteur canadien Shawn Mendes. Les pièces polyvalentes et polyvalentes en diamants naturels, perles, colliers, boucles d’oreilles, bracelets, épingles de col, ensembles de clous de smoking sont également ornées par des hommes et sont devenues l’une des plus grandes tendances, maintenant imprégnées dans le courant dominant », déclare Mohapatra, qui a lancé sa première collection de haute joaillerie Artemis, en collaboration avec Forevermark, un groupe de la société De Beers, en 2016. Le créateur est connu pour ses robes emblématiques et ses vestes aux coupes acérées, devenues des pièces de collection, attirant l’attention des puissances telles que Lupita Nyong’o, Gwyneth Paltrow et l’ancienne Première Dame Michelle Obama, qui portait un Bibhu Mohapatra original pour sa première visite en Inde.

Dynamique de la demande

Les informations sur l’industrie tirées de l’indice Knight Frank Luxury Investment Index, au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2020, considèrent les bijoux comme l’investissement motivé par la passion le plus préféré, suivis de l’art, des montres, du vin et des voitures classiques du point de vue des UHNWI indiens.

Le tout premier rapport sur les tendances des bijoux (2021) du Natural Diamond Council (NDC) suggère également comment les hommes et les femmes portent les mêmes pièces aujourd’hui, mais de manière très individualiste, et c’est ce que sont les bijoux fluides. «L’année dernière a été difficile pour tous et cela a changé la façon dont nous recherchons le bonheur et surtout nos décisions d’achat. Les choses qui ont du sens et qui durent pour toujours ont de la valeur pour nous. En raison de ce sentiment, notre rapport présente des diamants naturels comme jamais vus auparavant et revêtent une importance pour l’avenir de la joaillerie », déclare Richa Singh, directeur général de NDC India.

Cependant, les bijoux pour hommes en sont encore à leurs balbutiements avec seulement quelques marques qui les proposent. La bijouterie masculine contemporaine est également un secteur totalement inexploité. «La nécessité est la mère de l’invention», déclare Armaan Narang, basé à Delhi, fondateur d’Amyr, une marque de bijoux sur mesure exclusivement destinée aux hommes, «je ne dis pas que la haute joaillerie est une nécessité, mais l’Inde se vante de l’un des plus grands les industries des pierres précieuses et de la bijouterie dans le monde, mais les bijoux à la mode sont totalement inexploités.

Amyr propose des designs audacieux pour la génération Z et les jeunes des temps modernes. Narang estime que le besoin est d’exploiter les bêtes hype obsédées par Instagram et chassant l’influence qui veulent de la polyvalence et de la personnalisation. «Leurs décisions d’achat ne sont pas seulement basées sur le prix, mais sur le facteur de différenciation d’une marque, quelque chose d’unique qui complétera et rehaussera leur personnalité», dit-il.

En ce qui concerne les bijoux sexuellement fluides, la croissance est lente mais régulière alors que de plus en plus de marques adoptent la tendance. «Il serait inexact de dire qu’il y a une demande énorme, mais il y a certainement une demande croissante dans cet espace. La trajectoire est lente mais régulière », déclare Puri d’Eurumme.

Amazon Fashion, qui abrite une gamme de bijoux fluides entre les sexes, allant d’environ 2000 styles de bijoux précieux à 40000 styles de bijoux d’imitation, a connu une bonne demande. «Nous avons constaté une augmentation de la part d’intention client non sexiste d’environ 41% en glissement annuel de la part des clients d’Amazon au premier trimestre 2021. Nous pensons qu’il y a beaucoup de potentiel et que la plus grande partie de la demande va se déplacer vers l’élimination du genre. », déclare Saurabh Srivastava, directeur et chef d’Amazon Fashion, dont les styles sont répartis dans des produits tels que des bagues, des boucles d’oreilles, des bracelets, des pendentifs, des chaînes et plus encore, avec des sélections uniques de plus de 100 grandes marques.

La demande de bijoux genrés est en constante augmentation en Inde, estime Shyamala Ramanan, chef d’entreprise, Mia by Tanishq. «Il va au-delà des simples bijoux et devient aujourd’hui un mouvement, dont l’expression est souvent aidée par la mode en tant que dispositif. Mia, en accord avec les consommateurs d’aujourd’hui, les aide à faire une déclaration sur l’inclusivité et la dissolution des préjugés. Concevoir différemment va à l’encontre de l’objectif même de cette tendance », déclare Ramanan.

