Gene Farrell, directeur de Smartsheet au centre du procès d’Amazon en 2017, partant pour devenir PDG de la fintech

Gene Farrell, directeur de la stratégie et des produits de Smartsheet, quitte le 10 décembre pour devenir PDG de Vanilla. (Photo Smartsheet)

Gene Farrell, directeur de la stratégie et des produits de Smartsheet, part pour devenir PDG d’une startup de technologie financière, a déclaré la société de technologie de gestion du travail basée à Bellevue dans un dossier réglementaire ce matin.

Farrell rejoint Vanilla, une plateforme de planification successorale basée à Los Angeles et fondée en 2019 par l’entrepreneur et conseiller financier Steve Lockshin.

Smartsheet a également relevé ses prévisions financières pour son troisième trimestre fiscal, clos le 31 octobre, citant une demande plus forte que prévu pour sa technologie.

L’arrivée de Farrell chez Smartsheet en 2017 a fait la une des journaux lorsque son ancien employeur, Amazon, a intenté une action en justice pour l’empêcher d’accepter le poste en vertu de son accord de non-concurrence. Amazon a ensuite abandonné la poursuite, affirmant qu’il était parvenu à un accord pour imposer des restrictions temporaires au travail de Farrell.

Son départ de Smartsheet, effectif le 10 décembre, fait partie d’un remaniement plus important des dirigeants annoncé par la société vendredi matin.

Jolene Marshall, avocate générale adjointe, deviendra Chief Legal Officer, en remplacement de Paul Porrini. Stephen Branstetter, vice-président senior des opérations, deviendra le premier directeur de l’exploitation de Smartsheet. Praerit Garg, vice-président exécutif de l’ingénierie, passera de CTO à chef de produit. Andrew Bennett, vice-président senior des ventes commerciales et de la génération de la demande, deviendra directeur du marketing.

« Avec ces nouvelles nominations, nous sommes bien placés pour soutenir notre prochain chapitre de succès et de croissance », a déclaré le PDG de Smartsheet, Mark Mader, dans un communiqué de presse.

Mader a ajouté: «Je tiens à remercier Gene et Paul pour leurs contributions à Smartsheet au cours des quatre dernières années alors que nous avons réalisé une introduction en bourse réussie, fait passer l’entreprise de 100 millions de dollars à plus de 500 millions de dollars de revenus récurrents annuels, réalisé quatre acquisitions et élargi notre empreinte globale. »

Dans une déclaration publiée par Smartsheet, Farrell a exprimé sa gratitude pour le temps qu’il a passé dans l’entreprise et son optimisme au sein de l’équipe de direction remaniée.

Pour son troisième trimestre fiscal, la société a relevé ses prévisions de revenus dans une fourchette de 143,5 à 144,5 millions de dollars, contre une fourchette antérieure de 138 à 139 millions de dollars.

L’action Smartsheet a augmenté de 3,67 % pour atteindre 70,97 $ lors des échanges initiaux vendredi à la Bourse de New York.